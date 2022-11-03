【育兒心得】未足一歲兒子未識走路 媽媽苦惱： 佢會唔會發展有問題？

▲ 人比人，真的會比死人。

「人比人、比死人」個個都識講，卻很難避免，尤其是父母，總會不知不覺把自己子女和其他孩子比較，並且把其他孩子的行為成為自己子女的標準。

最近，這位媽媽朋友很苦惱，找我傾訴：「我個仔仲未識得行？佢會唔會發展有問題？」朋友的小男孩還未夠一歲，非常精靈活潑，我一點也不覺得有什麼問題，只不過未開始行，但爬得很好呀!

「點解你覺得佢有問題？」我不解地問。

「響playgroup裏面同佢差唔多年紀嘅小朋友，好多都開始行，唔知點解我個仔仲未行？」

明白了，媽媽朋友的標準並非幼兒的發展標準，而是以其他孩子達到任務的時間作為指標。

「一歲未識行真係好平常，健康院都未話有問題，你根本就唔需要咁擔心！」

雖然我這樣安慰她，不過，如果她繼續以這樣的思維去和其他孩子比較，往後必定有千千萬萬樣事情需要擔心，湊仔路途必然充滿壓力和焦慮。

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我認識了好幾位參加坊間Playgroup 的家長，他們都異口同聲表達很有壓力，原因都是一樣，就是子女不能夠跟隨指示去玩，然後導師亦有意無意地暗示孩子可能出現了些問題，隨之，各種不太理解卻令你充滿恐懼的名詞「自閉」、「ADHD」、「ASD」、「亞氏保加」如同突發洪水澎湃地在腦袋湧溢，我們更未審先判，彷彿斷定孩子是有問題的。最後，導師還叮囑父母回家要和子女多多練習如何去玩。

父母便越玩越恐懼……….！

「玩都要練習? Playgroup 唔係俾小朋友玩嘅咩？」我忍不住問。

當然家長朋友會給我一大篇Playgroup 導師給他們的理論來合理化要練習玩啦。但這些不到兩歲的人仔，為何需要那麼多instructions 去玩？那個幼兒發展學派說孩子要學玩？那個科學研究能夠那麼早斷定兩歲的小朋友有自閉或過度活躍等發展問題？還是大家按普羅社會對孩子的期望作為標準，總要他們學識些東西，或者能夠坐定，才算是正常？

有些讀過幼兒教育的幼稚園老師朋友慨嘆，他們學習的幼兒早期發展理念，都是非常友善，讓小孩子多玩耍多探索而從中學習。

不過，這些理念卻不能實踐於幼稚園，因為他們多傾向於學術上預備小朋友入小學，所以細細個就要練寫字、默書等根本不適合這階段小朋友的任務，這是大勢所趨，這叫現實。

當我們如此現實，便會剝削了孩子的發展，埋沒了他們的真實個性，如果不在這個標準之下，彷彿會被淘汰，所以家長們才猛烈地鞭策子女interview作出良好表現，為的就是要被選拔，而不是被淘汰。

然而，這樣如同恐嚇，絕對不是教育應有的態度。

人比人，真的會比死人，死的是我們的價值感，我們會喪失真正的信念，漸漸隨波逐流。

不過，當家長和老師都願意跳出「比較」的框框，真正了解小朋友的發展，擁抱他們對教養教育的初心，我相信每個孩子都能夠被培養發揮他們的天賦，他們一定會喜歡學習、並且活得很快樂！

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