【DSE2022】誤將李克勤當1955年中國代表團團長　考評局形容中史考生答案令人驚愕

▲ 考評局指，考生於中史試卷一的成績較去年遜。（資料圖片）

考評局今日（3日）出版2022年《試題專輯》，分析考生表現。於中國歷史的報告中，考評局指，考生於試卷一的成績較去年遜，並一如往年出現混淆史事與人物、時序謬誤等。其中有考生把1955年第一次亞非會議的中國代表團團長錯認成毛澤東、鄧小平、習近平、李克強，甚至有考生將答案寫作李克勤，局方形容答案令人驚愕；另外，有考生將「德先生」、「賽先生」當成西方學者。考評局斥「凡此謬誤，匪夷所思。」

考評局說，考生大多在審題、析論、組織及時間分配方面表現較佳，但綜合而言有考生審題粗疏，或未有針對題目的要求作答。另外，考生亦有混淆史事與人物、時序謬誤錯配、朝代概念模糊等問題。

例如在卷一第8題，題目要求考生說明1955年於印尼舉行的是哪場會議，正確答案為「萬隆」或「第一次亞非」會議、中國代表團團長是時任總理周恩來。考評局指考生表現中規中矩，但有人誤答成「日內瓦會議」、「聯合國會議」等；又將中國代表團團長錯認為毛澤東、鄧小平、習近平、李克強，甚至「李克勤」，局方形容答案令人驚愕。同一題中，局方指出現不少混淆史實的答案，如把「中美關係」誤為「中英關係」、將訪華者由總統尼克遜誤答為列根等。

而在卷二第一題，有題目要求考生析五四新文化運動倡導者的主張，有考生把當時「德先生」、「賽先生」的民主和科學當作西方學者，說要請他們來中國講學，才能挽救中國文化。考評局稱，凡此謬誤，匪夷所思。

考評局亦指考生錯別字多，如將蘇聯寫為「鮮聯」，「周恩來」寫成「周恩萊」，「基辛格」變成「其新格」、「玄奘」寫成「玄裝」，「名僧輩出」寫成「明僧輩出」等。

局方建議，考生應加強基礎訓練，認清時序，避免出現史事混淆等情況，亦應加強分析、議論、比較、表達能力訓練；臨場應試時要妥善安排每題作答時間，細心審題。

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記者：黃悅晴