【前妻無數】與46女結婚87次最短幾星期　61歲男性慾強拒一夜情只求真愛

▲ 印尼一名61歲男子在47年期，與46名女子結婚多達87次。（iStock圖片）

夫妻婚後當然希望能白頭到老，卻不是每一對都可以一起終老。印尼一名61歲男子在47年期間，與46名女子結婚多達87次，最短的婚姻只維持了數星期。雖然他自認是花花公子，亦有無數前妻，但他強調自己認真對待每一段感情，依然憧憬愛情尋找真愛，並不接受一夜情。

綜合外國傳媒報道，印尼61歲男子Kaan早於14歲時娶妻，開始第一段婚姻，沒想到就這樣展開他人生的「結婚」旅程。首任妻子比他年長兩歲，可是二人結婚兩年後分手收場。Kaan在往後47年來，已跟46名女子結過87次婚，當中6名前妻為他誕下7個子女。

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忠於婚姻拒一夜情

自稱花花公子的Kaan雖然結過無數次婚，但他依然期盼能再次走進婚姻。他表明想與第86任妻子再續前緣，即使彼此分開了一段日子，但還是深愛對方，很想跟她再婚。Kaan認為自己一直認真對待每段感情，只可惜每段婚姻都遺憾收場，無法開花結果。

Kaan直指自己的性需求很大，卻不希望透過一夜情，又或召妓來解決性需要。他寧願每次都跟喜歡的女子結婚，名正言順地與對方發生關係。他憶述最長的一段婚姻維持了24年，這名前妻是同村的一名女子，而最短的婚姻僅數周而已。

▲ 61歲的Kaan強調自己認真對待每一段感情。（影片截圖）

當年他看到有些女子帶著孩子流落街頭，他不忍心孤兒寡婦無依，於是把她們娶了，而她們現在就是他的前妻。他曾與46名女子結婚87次，即是他與幾任前妻再婚，只是再婚依舊無法長相廝守，人生經歷了多次「短命婚姻」也非他所願。

7個孩子6個媽

身為7孩爸爸的Kaan一直盡父親的責任，好好養育孩子。他與子女的關係不錯，有些和他同住一個村，但他已無法記起子女是由哪位妻子所生。經歷數十段婚姻的他總是受人鄙視，他想以自身經歷提醒世人不要重蹈覆轍。

雖然Kaan聲稱自己曾結婚逾80次，但當局卻沒有他的結婚紀錄，也沒有村民曾結婚數十次，因此不知他說實話還是虛構。

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責任編輯︰王明芳