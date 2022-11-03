【移民潮】開學突轉校、報假地址、逾百電郵投訴　移英港人5宗罪恐惹學校收緊港生門檻

▲ 英識教育創辦人陳思銘指，家長「騎牛搵馬」做法極為影響英國學校對港生印象，有學校正考慮提高港生取錄門檻及加重退學罰款。（資料圖片）

近年移民潮下，英國是不少港人家庭熱門移居地，惟有升學顧問揭港人5宗罪，包括有家長「騎牛搵馬」，同時為子女報讀數間學校，據統計今年多達25%港生到埗後因獲公立學校取錄，在開學前夕甚至開學後才突然放棄原先其他學校學位，令學校大失預算，情況更似有升勢，升學顧問指有關做法極為影響英國學校對港生整體印象，引述有英國私校正考慮提高港生取錄門檻，甚至向持BNO簽證學生收取報名行政費、加重退學罰款及加入「數年內不准轉校」等條款。

另有港人報校填「假地址」、甚至以過百封電郵狂轟英國學校催促招生官回覆並聲言向校長投訴，將香港「投訴文化」搬到英國等。

據英識教育統計，2021年及2022年分別有18.5%及25%香港學生，到埗英國後因獲公立學校（state school）取錄，臨近開學時突然放棄私立日校（day school）學位，甚至在學期中途突然退學；另有獲寄宿學校（boarding school）錄取的香港宿生突然轉讀日校，或在入學短時間後便因舉家搬往另一城市而退學，導致床位空置。惟英國學校每年學額有上限，如果太遲拒絕取錄，按規定學校不可以重新分配學額予其他學生，港生在開學前夕通知學校不會入讀，甚至開學後才突然轉校，不只影響學校行政安排和財政預算，更浪費其他學生的入讀機會。

英識教育創辦人陳思銘指，英國本地家庭甚少同時報讀公校和私立日校，因此十分意外部份BNO家庭的做法。他指出，英國學校一般要求學生提早一個學期提出退學，否則會沒收一個學期的學費及留位費，總數約港幣6萬元。惟部份家長會以各種理由向學校求情，例如指學校出現同學歧視、欺凌行為，甚至指學校教學上「貨不對辦」，希望校方能豁免退學罰款。事實上，臨急退學已經為學校帶來麻煩，再爭拗罰款只會更影響學校對港人的觀感。

他續指，英國學校把BNO家庭視作英國本地家庭，現行政策一視同仁，並沒有設額外條款或收取額外行政費，學費亦與本地學生相同，但沒想過香港人把學校當成「水泡」。他估計，假如港生退學情況繼續惡化，學校可能逼於無奈要加入「數年內不准轉校」等條款、在報名時向BNO家庭徵收行政費，以至加重中途退學的罰款，相信不論學校或香港家庭都不願意看到這情況發生。

同時，陳思銘亦觀察到數個愈見普遍的情況，例如有BNO家庭預算不足夠讓子女在私校完成學業，但一廂情願地認為到埗後能中途轉讀心儀的公立學校，結果一直未獲公校取錄，手上資金又將近用完，「兩頭不到岸」，轉而向正就讀的私校「求援」，要求學校減收學費或提供資助。

另有家長和學生對公校和私校的理解不夠徹底，雖然學生中途成功轉讀公校，但因學習氣氛、教學質素參差而未能適應，又想轉回私校，有私立預科書院單是今年4月，已收到數十個類似情況的查詢電話，惟學額有限，學校也愛莫能助。

英識教育亦引述英國學校招生官透露，部份香港家長透過電郵或電話不斷催促學校回覆，甚至有家長連發過百封電郵「轟炸」，或向校方職員施壓，聲言若再收不到回覆會向校長投訴。陳思銘指出，學校是教學機構，並沒有「向上司投訴」的職場文化。英識教育更指出，有英國日校發現數個BNO家庭填報同一地址，揭發這些家庭為了報讀區內學校，假扮居於該區。

陳思銘重申，若學生突然退學，學校很難一時三刻取錄其他新生取代，影響學校行政、財政預算、班級人數和師生比例等。當類似情況持續發生，更會令英國學校對香港學生有負面印象，影響後來赴英升學的港生。他稱，英國學校對BNO家庭和本地家庭一視同仁，BNO家庭也應該回報同等的尊重，如有意退學，應儘早告知學校，讓學校有足夠時間應對；報讀學校前也應做足資料搜集，他說：

既然已移居英國，應該理解並融入當地文化，例如給予合理時間等待學校回覆，不要每件事都以香港的標準來批判英國人，「玩爛香港人招牌」。

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責任編輯：馮琪雅