【兩性關係】返工打扮性感惹來男友怨言　霸氣女友一句話KO

▲ 如果你女朋友穿成這樣，可以接受嗎?

雖然現今社會開放，但返工為了保持端莊都會穿得斯文！台灣一名豪放女生，穿上大露背裝及低胸裝，甚至連Bra都唔戴返工，結果引起男友不滿，但她用一句話霸氣K.O男友。

近日，有一名台灣男網民於Dcard討論區上以「女友辦公室最誇張穿着（養眼神入）」為題開post，更附上兩張女友性感衣著照，樓主留言指「她卻覺得這穿著很正常且得體」。

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樓主表示，女友以怕熱為由穿得愈來愈少布，但工作的地方男同事偏多，原本只有3個男同事跟2個女同事，但最近兩個女同事都辭職，辦公室只剩下女友跟男主管兩人，其他兩個男同事通常在外面工作。他更問女友，「難道主管也認同?」女友回覆說:「如果不妥當主管也會說話。」不過，樓主就以男人的心理表示「實說真的蠻笑話的，男人看都來不及還阻止呢？」

後來女友解釋男同事全部都已婚，不過樓主覺得已婚不代表什麼，「但那又怎樣？已婚就不是男人了嗎！白眼快翻到繞地球兩圈半了！」最後樓主表示，希望有跟他一樣心臟如此大顆又無奈的男友站出來，一起圍爐取暖。

這個post引起網友熱議，吸引超過逾千留言，連樓主都始料不及。

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責任編輯︰王明芳