【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有

▲ 陳山聰現在事業家庭兩得亳。

今年可說是陳山聰的豐收年，共有6套劇輪住播映，當中其主演的劇集《超能使者》近日正播映中，早前他接受Topick訪問，曾歷人生低溯的陳山聰，如今不但事業成功翻身，更成家立室擁有三口幸福之家。

雖然被網民捧為本年視帝大熱，陳山聰對獎項及名利看得雲淡風輕，只因為家庭比任何獎座來得重要，他說：「只有心靈上富足，才可以繼續走下去，外間的名利只是一剎那，並不會永遠擁有。」

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▲ 陳山聰跟劉穎鏇於《超能使者》扮演一對情侶。（劇照）

山聰學講「譚仔話」

於劇集《超能使者》中陳山聰飾演其中一名異能人「高勇」，高勇的超能力為刀槍不入，所以山聰由頭打到尾，為了配合後期合成制作，某些動作要重覆多次甚或演出時靠幻想。

除應付連場打戲，山聰更要挑戰說「譚仔話」，他說：「因為角色是新移民，監製開拍前叫我有空去吃下米線，結果我日日去聽她們的口音，太太在家又陪我練習，要說到像真的一樣，加上拍劇又要記對白，所以監製希望拿一個平衡點，觀眾聽得明白又感覺得意。」

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▲ （陳慧安攝）

與劉穎鏇有默契

山聰謂每次跟文偉鴻合作，都會予他一個考驗：「每次演出也帶來新鮮感，而這個『膠勇』讓觀眾看到不一樣的陳山聰，外表是刀槍不入的硬漢，其實內心很柔情。」

另外戲裏陳山聰和劉穎鏇為一對，兩人曾扮演過父女和表兄妹，今趟卻飾演一對CP，對此山聰說：「跟她合作了幾次故很有默契，我們無論高度、身型和節奏都很夾，雖然Tiffiany相對年輕好多，但都應沒有太大的違和感。」

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勤做運動保持年輕

二人不乏對打戲份，當中於劏房對打一幕令山聰最難忘：「劇情說Tiffiany突然出現兼追打我，那間房好細，我們由地下、廚房打到上碌架床，這場戲也幾好玩。」

陳山聰於另一套劇《隱形戰隊》裡，再次跟相距21載的劉穎鏇飾演一對，他不擔心欠CP感，他笑說：「沒辦法啦，全部也是後生女，（更有動力去保養？）我本身是運動狂熱，會好好保持身型，一來做藝人是必需的，二來演任何角色也想以最弗狀態呈現出來，加上我是一個很貪靚的人，不容許自己不夠弗。」

▲ （陳慧安攝）

不用開工的日子，山聰每天早上也去跑步：「每日都跑7至8km，尤其近日秋涼的天氣，可以跑10km。」他已視跑步為生活習慣，「正如每天要吃旱餐一樣，我很享受跑步的過程，一個人吹下海風又可以思考下。」

另外，保持心境年輕很重要，而山聰謂要接觸不同的新事物，他說：「假若個角色愛說時下潮語，但你不曉得甚或不去接觸了解，你如何演活角色?所以演員要不斷更新和增值自己。」

山聰謂成為爸爸後，令他更要保持年輕：「不但是年輕化，直情是『小朋友化』，因為我要帶仔仔出街或者返play group，所以要了解新資訊。」

說起兒子Jaco，兩年前拍攝《超能使者》時愛兒剛剛出世，在嚴峻疫情下開工，山聰不諱言有壓力，他說：「收工返家要沖完涼，做好所有防疫步驟才敢抱兒子，事事也要為兒子著想。」

▲ 2020年，陳山聰兒子Jaco出世。（取自instagram）

成視帝大熱之選

今年有6套陳山聰參演的劇集播出，包括《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、《回歸光影頌: 我的驕傲》、《美麗戰場》和《超能使者》，山聰更被睇高一線，奪視帝的呼聲甚高。

對此陳山聰說：「大家見到陳山聰由低潮走到今日，差不多有近10年，大家見證著我的成長、事業慢慢上揚以及對演戲的誠意，得到觀眾認同是感開心。說到有否信心？演員一定要有信心，否則不能演好每個角色，但我有心理準備是沒有獎，因為未必頒給你，好多前輩都演得很好，若得獎就當作送給Jaco的禮物。」

山聰不諱言初入行因失獎而不忿，現在的他對名利得失看淡了，他說：「由過往的經歷到現在成家立室，我對獎項的睇法改變了，有誰年輕時不想拿獎或博上位？對我而言現在事業上已經穩定，但我不會因為獎項而不開心，過往曾因名利令自己陷入不開心的狀態，其實是好傻。」

對山聰而言，妻兒才是排首位：「現在的陳山聰是最開心，有自己喜愛的事業和獲得觀眾認同，又有一個好好的家庭，對我而來說已經很滿足，得獎與否不重要。」

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豁達面對得失

浮沉多年終登上小生之位，亦由昔日浪子蛻變成愛妻號兼好爸爸，連山聰也自言如經歷「第二人生」，他說：「自從1207年憑《同盟》得到最佳男配角獎，慢慢得到觀眾認同，之後到我結婚、拍《金宵大廈》和兒子出世，現在是我最豐盛、最滿足和感恩的日子，現在的陳山聰是最開心。」

山聰續說：「我覺得心靈上的滿足比物質重要，心靈上是重要過一切，這樣才可以繼續走下去，外間事物只是一剎那，你不能永遠擁有，但心靈滿足是屬於自己。」

名利如浮雲捉不緊，曾歷人生跌宕的山聰深深體會：「娛樂圈花無百日紅，今年我有6套劇，明年可能得1套，會否因為這樣不開心？不會吧，」

現在的山聰享受踏實地工作，他說：「尤其我經歷了很多事，明白到男藝人要一步步來，這樣才來得實在，有觀眾留言說之前不喜歡我，覺得我演戲麻麻，但看完《美麗戰場》覺得我有好大進步，這樣已很開心。」

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記者：游艾維

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