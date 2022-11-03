【環保回收】立法會通過飲料玻璃樽徵費每公升0.98元　擬明年第二季實施

▲ 立法會通過玻璃樽徵費議案。 (湯致遠攝)

立法會今日通過玻璃樽徵費計劃，供應商及入口商日後要就玻璃飲料容器，繳交每公升0.98元的徵費。環境及生態局局長謝展寰表示，明年首季接受供應商的登記和申請，期望明年第二季全面實施徵費計劃。

立法會今日復會，通過有關實施玻璃樽徵費的決議案。政府明年首季推出登記制度，受規管的供應商須要向環保署署長登記，並定期呈報玻璃樽分發及耗用量；若設回收玻璃樽安排，而回收率達80%，可申請豁免徵費。

建築、測量及都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，每公升玻璃樽建議只收0.98元，較塑膠購物袋加價後便宜，質疑是否有足夠誘因，促使供應商及入口商投資設立回收機制，從而申請豁免。

自由黨批發及零售界議員邵家輝亦認為，計劃對推動環保回收幫助不大，即使政府容許豁免徵費，若公司沒有龐大回收系統，要自願回收玻璃樽亦有困難。他又擔心，最終成本轉嫁消費者。

謝展寰回應指：「根據現時的玻璃管理合約，承辦商收集和處理廢玻璃容器所收取的服務費，主要是按其處理及交付的回收玻璃物料數量計算，而不是用玻璃樽去計算，如回收（交付）量越多，服務費才會越高，以此方法提供誘因予承辦商，第一承辦商會竭力提高回收量，第二會確保玻璃樽轉換成回收物料，可以避免把玻璃樽丟到堆填區。」

對於有議員建議，豁免或減少80%回收率的要求，謝展寰表示：「有意開展回收重用玻璃飲料容器的供應商，若減廢率未能即時在最初達到80%的豁免門檻，仍可提出申請豁免，我們會將其整個計劃作詳細考慮。」

另外，現時計劃只涵蓋飲品樽，部分議員關注將來會否擴展至更多玻璃容器，例如醬料、化妝品等。

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責任編輯：趙居逸