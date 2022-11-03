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【電子學習】港大調查指中學生網上學習成果較少　調節學習策略不如小學生

社會 17:22 2022/11/03

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港大教育學院今（3日）發布「數碼素養360」（2022）首輪研究結果。（港大提供）

港大教育學院今（3日）發布「數碼素養360」（2022）首輪研究結果，結果發現，相比2020年，中小學生今年對網上學習更信心；而與小學生相比，中學生有較少正面網上學習和福祉成果，亦較少向成年人尋求幫助。團隊認為，有必要加強關注和支援學生的學習、網絡健康和社交情緒健康，並特別注意對中學生提供支援。

研究團隊於2022年7月至9月初收集來自20間小學及31間中學、共逾8,000名學生、3,000名家長、800名教師和200名學校領導的數據。結果發現，與2020年相比，中、小學學生對網上學習更有信心，更中小學生的自我效能感提升2.8%，中學生提升4.9%；5成半受訪中學生稱曾是網絡欺凌事件中的旁觀者，小學生則有4成。調查結果亦顯示，中學生的數碼健康適應能力低於小學生。

研究團隊說，發現中學生的網上學習成果在多方面均不如小學生，例如自我效能、自我調節學習、 認知情緒調節、數碼抗逆能力、應對網絡欺凌的策略等方面。研究團隊稱，小學生會使用更多網上自我調節學習策略，例如尋求幫助、自我評估、時間管理等，亦更傾向使用積極認知情緒策略，即較少把事件「災難化」和責備他人。

團隊建議，有必要加強關注和支援學生的學習、網絡健康和社交情緒健康，並特別注意對中學生提供支援，同時就學校停課對學生學業成績造成的積累影響, 作進一步研究。至於家長方面，團隊建議為家長提供育兒服務和支援，尤其數碼育兒，亦應特別關注中學生家長，向他們提供教育子女的支援，因爲他們在家庭和學校教育的參與度都較低。調查結果亦顯示中學生的數碼健康適應能力低於小學生。

港大教育學院教師教育及學習領導學部教授羅陸慧英。（港大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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