【聲夢歌手】姚焯菲+張馳豪月尾開首個演唱會　Chantel謝絕聚會Aska盡力操肌

▲ 姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）將於月尾開騷！

憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的歌手姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）於今天（3日）公布好消息，Chantel和Aska將於11月27日假旺角麥花臣場館舉行首個大型演唱會《Chantel x Aska #LOMLive Concert》。

演唱會門票將於11月7日早上10時起於Cityline購票通網上公開發售，不另設售票處。

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是次演唱會主題為「#LOMLive」，意思是「Love of My 『Live』」，Chantel及Aska希望透過演唱會將與一眾樂迷分享愛。

Chantel謝絕聚會

16歲的Chantel出道一年已在樂壇創出佳績，對於今次與Aska有機會齊齊開大型演唱會，她表示已開始全力以赴作準備：「真的可以用『聲夢』成真來形容，我已與家人說好11月要進行『地獄式』訓練，跑步練氣，戒食糖果、薯片等零食。這一個月會謝絕與朋友聚會，還要密集式練歌排舞，務求以最好狀態跟樂迷見面。」

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Aska盡力操肌

Aska對於今次與Chantel合作相當期待，他表示：「Chantel說操肌的任務交給我，我會盡力而為，我可以與Chantel合作開演唱會十分開心。大家聲夢之後都有不同合作，不過今次一齊合力做一個幾小時的演唱會，大家都要兼顧好多，同時要分工合作，亦希望可以給大家一些驚喜。」

入行短短一年，Aska表示除了唱歌，還可以拍劇，有不少嘗試，亦識了一班圈中好友：「希望到時可以邀請『聲夢』的同學，還有『美麗戰場』的一班演員及導演來看我的演唱會。」

《Chantel x Aska #LOMLive Concert》

日期：11月27日 (星期日)

時間：晚上8時正

地點：旺角麥花臣場館（旺角奶路臣街38號）

票價：780元/580元（成為中銀香港客戶或推薦一位親友開戶即有機會免費換領價值580元的演唱會門票2張）