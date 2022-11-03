【校園欺凌】7歲女兒被同學嘲笑又肥又醜　媽媽報復廣邀全班去生日會拒請惡霸

▲ 7歲女兒被欺凌，開生日會時，惟獨拒請惡霸同學，大快人心。

朋輩欺凌影響孩子身心成長！外國一名媽媽為被欺凌的女兒「報仇」，所謂「報仇」不是以暴易暴，而是跟女兒一起廣邀全班同學出席女兒的生日會，惟獨拒請惡霸同學。惡霸同學知道被排除而哭起來，其媽媽出面代為求情，問如果寫道歉信可否換回邀請，女兒被欺凌的媽媽態度強硬，拒絕妥協，此舉備受網民讚賞做得好。

拒請一位女同學去生日會

綜合外媒報道，有名媽媽於10月12日在外國討論區Reddit發帖，分享不邀請女兒班中一位孩子參加派對的經歷。28歲的她跟丈夫育有一名7歲女兒Payton， Payton現時讀小學，一班有20位同學，11月會舉行生日派對，她們邀請了全班同學參加，除了1位女學生，原因是該女學生多次欺負Payton。

而派發生日邀請函是由樓主親自向其他家長派發，不是女兒在課室裡分發，沒有要在一眾同學前奚落欺凌女孩的意思，加上Payton真的不想邀請她。

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惡霸女媽媽指控用錢識朋友

可是，該欺凌女孩的母親竟然投訴，致電給樓主討論，指女兒不獲邀請而哭起來，大呻學校裡每個人都開心地談論派對事宜，只有自己不被邀請。欺凌女孩的媽媽其實知道女兒不獲邀請的原因，而樓主亦有清楚解釋，這個決定全因為其女兒對Payton不好。

不過，惡霸女媽媽反過來罵樓主是教女兒做一個惡霸，用財富金錢去結識朋友仔。同時，她問樓主如果其女兒寫道歉信，可否再重新考慮邀請女兒參加生日派對，樓主即時拒絕，沒有理會惡霸女母親的歪理，直指不會改變主意，而且重申Payton也不想在自己的生日派對見到欺凌女孩。

心痛女兒被嘲笑又肥又醜

Payton的媽媽亦在帖文舉列女兒遭欺凌的事件，包括有次見女兒哭著回家，就是被該惡霸女同學嘲笑又肥又醜，不可能成為啦啦隊隊長；該惡霸女「警告」Payton不能跟其他女孩一起玩，有次其他同學邀請Payton一起玩跳繩，該惡霸女故意沒有好好揮動繩子；該惡霸女為Payton起花名做「大喊包BB」（cry baby），而以上只是冰山一角。

網民支持媽媽保護女兒

有關帖文引起大量網民回響，支持樓主做得好，保護女兒之時，亦代人教女，家長勿認為子女是孩子就可為所欲為，小朋友也要承擔責任，家長要從小家教導子女，有留言有感惡霸母女不是真心感悔意，「道歉只為想參加派對」。另外有網民指樓主太強硬了，可以詢問女兒是否會接受同學的道歉及邀請她，「和解總比讓跟孩子互相討厭好」。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳