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【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本　國泰下月起加開來往東京航班

休閒消費 17:25 2022/11/03

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國泰航空12月1日起加開香港飛東京羽田航班至一日兩班。

大家日後去日本又多一個航班時間選擇了! 根據國泰官方網站顯示，由12月1日起將新增來往香港至東京羽田的航線。由每日一班，新增至一日兩班，十分適合星期五下班後來一個快閃旅行!

東京。(圖片來源: klook網站)

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現時國泰航空提供每日一班來往香港到東京羽田機場的航班，而且是早去晚返的「靚時間」。經濟客艙價錢為HKD7,267起，包1件7公斤手提行李及1件23公斤的寄艙行李。時間表如下:

現有航班

地點 航班編號 時間
香港至東京 CX548 0855/1345
東京至香港 CX549 1605/2015
    點擊圖片放大
    +12
    +11

而據國泰官方網站所示，自12月1日起，將新增晚去早返的航班時間。經濟客艙價錢為HKD6,317起，比現有航班價錢便宜約HK$950。同樣地，包1件7公斤手提行李及1件23公斤的寄艙行李。時間表如下:

新增航班

地點 航班編號 時間
香港至東京 CX542 1625/2115
東京至香港 CX543 1010/1420

了解更多: 國泰航空官方網站

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責任編緝：張懿慧

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