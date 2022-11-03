【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本 國泰下月起加開來往東京航班
休閒消費 17:25 2022/11/03
大家日後去日本又多一個航班時間選擇了! 根據國泰官方網站顯示，由12月1日起將新增來往香港至東京羽田的航線。由每日一班，新增至一日兩班，十分適合星期五下班後來一個快閃旅行!
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現時國泰航空提供每日一班來往香港到東京羽田機場的航班，而且是早去晚返的「靚時間」。經濟客艙價錢為HKD7,267起，包1件7公斤手提行李及1件23公斤的寄艙行李。時間表如下:
現有航班
|地點
|航班編號
|時間
|香港至東京
|CX548
|0855/1345
|東京至香港
|CX549
|1605/2015
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而據國泰官方網站所示，自12月1日起，將新增晚去早返的航班時間。經濟客艙價錢為HKD6,317起，比現有航班價錢便宜約HK$950。同樣地，包1件7公斤手提行李及1件23公斤的寄艙行李。時間表如下:
新增航班
|地點
|航班編號
|時間
|香港至東京
|CX542
|1625/2115
|東京至香港
|CX543
|1010/1420
了解更多: 國泰航空官方網站
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責任編緝：張懿慧