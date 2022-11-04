【KO便秘】28歲女子飲食清淡卻便秘2周　營養師揭2個生活習慣所致

▲ 便秘使人十分困擾。

不良飲食習慣往往被認為是引致便秘的原兇。一名28歲女子向醫生求助，指自己平日飲食清淡，但經常有便秘問題，各種解決方法亦屢試不果。故她為了能解決便秘，就進食大量蔬菜，但仍不見效，甚至惡化成兩星期沒有大便。

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據台灣媒體報道，王證瑋營養師分享一宗案例，指一名28歲女子平日雖然飲食清淡，可是卻一直深受便秘困擾。為了能順利排便，女子嘗從飲食上著手，短時間內攝取了許多膳食纖維，可是不但未能如廁，更令她長達兩周也未能排便。經過「一番努力」排便，卻只有一點點血絲便，故她立即求醫。可是患者即使已服用了瀉藥等藥物，卻不見好轉。

最終經醫生問診後，發現患者平日很少喝水，而且飲食清淡，腸道內缺少油脂引致便秘。王證瑋指出，市民常把便秘與攝取膳食纖維「畫上等號」，但其實適量攝取油脂，能增加腸道潤滑度，更可使膳食纖維與糞便更容易排出體外，減少便秘發生。

王證瑋更提醒，若出現便秘問題，尤其是女生正值月經，體內荷爾蒙較不穩定，而黃體素分泌也會影響肌肉收縮功能，降低大腸蠕動導致便秘發生。故他建議可多吃3種「黃金營養素」改善便秘問題：

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責任編輯：羅嘉欣