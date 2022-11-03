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【護眼涼茶】自家煲夏枯草片糖水 眼科聖手都認可的護眼涼茶

保健美顏 16:41 2022/11/03

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夏枯草疏肝、肝主目，肝好則目明。

近日清早醒來，發現眼睛有點眼膠，視物不太靈光。趁周末有空，煲一鍋夏枯草片糖水整日當茶飲。從小，母親隔些時日就會給我們煲夏枯草片糖水，所以，我們兄弟姊妹至今都沒有近視。到我組織家庭後，也照辦煮碗為家人久不久煲一鍋夏枯草片糖水，兒子也是沒有近視之人。相信我們一家看書都不會比別人少，如果眼睛保養得宜，近視應該不會找上門的。

記得許多許多年前，在飯局遇上眼科聖手何志平醫生，他問我如何護眼？我衝口而出說飲自家煲的夏枯草水，當時還以為他會白我一眼，豈知他讚我做得對。座中各人忙問原因，何醫生答：「夏枯草疏肝、肝主目，肝好則目明。」

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當時我覺得我媽真偉大。我曾問她為甚麼要加片糖不是冰糖？因為我以為加糖是為了除去苦味。她說，片糖去毒，同時片糖屬熱，夏枯草屬涼，加入片糖就中和了。

我從沒有買過坊間瓶裝的夏枯草飲品，只相信自己親手煲的。孩子看見父母親手煲的湯水、涼茶，必然感到一份親情。

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撰文 : 李韡玲

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