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【梨泰院人踩人】G-Dragon貼雛菊圖案悼念罹難者　被質疑借機宣傳自家品牌惹爭議

娛樂 17:57 2022/11/03

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G-Dragon貼自家品牌標誌悼念梨泰院死者被鬧爆。

南韓首爾梨泰院於日前（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少156人死亡。

在這次梨泰院人踩人事故內，已確認罹難的公眾人物，包括曾參加《PRODUCE 101》第二季的男練習生李智漢、啦啦隊女神金有娜以及日本模特兒富川芽生，均在意外中不幸喪生。

【梨泰院人踩人】李智漢母親認領兒子遺物　李英愛捐款助罹難者家屬運送遺體

全國進入哀悼期至11月5日，三大電視台、各廣播及娛樂公司停止所有綜藝活動，為期7天，不少圈中藝人發文悼念死者。

其中南韓天團Big Bang成員G-Dragon（GD）近日在社交平台上載了缺少一塊花瓣的雛菊圖案，悼念在事故中不幸離世的罹難者。不過，有網民留意到雛菊圖案，是GD自家開設的時裝品牌標誌，並指他在這個時候竟借機為其自家品牌作宣傳，遭大批網民鬧爆。

事後GD急把限時動態刪除，另有發出帖文正式作哀悼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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