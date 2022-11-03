【聲夢傳奇2】黃洛妍成小提琴家犧牲整個童年　Janees從沒後悔：得到很多收穫

▲ Janees的唱功不容置疑！ 來源

TVB《聲夢傳奇2》亞軍得主黃洛妍（Janees）自參賽以來憑着獨特聲音及優秀唱功而引起關注，不少音樂人更認為她是樂壇的明日之星，並看好她將來在樂壇上必定有一番成就！

Janees擁有強勁的音樂背景，不但本身為小提琴演奏家，師承於已故中國知名小提琴家鄭石生、以及有「小提琴大師」之稱的法國小提琴家Pierre Amoyal，而且，在中三時遠赴奧地利留學讀書並進修音樂，以15歲之齡薩爾斯堡莫扎特音樂大學獲得小提琴演奏學士學位。

隨後，她再到維也納普萊納音樂學院深造，並考獲小提琴演奏學士學位，具有深厚音樂基礎。

【聲夢傳奇2】黃洛妍擁神級履歷為小提琴演奏家 Janees15歲考獲莫札特音樂大學

▲ 《聲夢傳奇2》

追求音樂夢不容易

不過要有如此的成績絕對一切得來不易，Janees接受TOPick專訪時坦言為了追求音樂這個夢想：「犧牲了整個童年！」

Janees在8歲開始學小提琴 ，9歲就決定要行音樂這條路 ，如此細個就已經有很清晰的方向，認真叻女：「我由小到大都是一個清晰的人， 很清晰自己想要甚麼， 因為我覺得要知道自己想要甚麼才有辨法去達成。」

但總多樂器中，為何Janees偏偏會選擇小提琴，原來全因在她約5﹑6歲時與家人經過尖沙咀文化中心，當時演奏廳有人演奏，並吸引她停低在門外聆聽

Janees回憶說：「我沒有買門票，所以我貼在門口聽了一個小時 ，當結束後我便與媽媽說想學這個樂器 ，因為這個是管弦樂 ，而我媽媽對管弦樂既定印象入面是小提琴 ，所以就讓我學小提琴，而我學了後亦很喜歡。」

▲ 要成為小提琴家不容易。（陳慧安攝）

犧牲整個童年從沒後悔 因小提琴有不少收穫

在這條漫長的音樂路上要成功便要付出代價，因為凡事「有得必有捨」，對於Janees要犧牲的是整個童年生活，並自言小時候去公園的次數不多過十次，全因每天要練琴6至8個小時，對一個小朋友來說這種生活絕不容易。

Janees坦言當時的確感到很辛苦，甚至練到流下不少眼淚，不過她感恩表示幸好一直有母親的陪伴：「當時媽媽一直陪我練習，我練8個小時 ，她便在旁坐足8小時，所以她也很辛苦，之後自己出國讀書，就靠我自己的自律練習。」

雖然在別人眼中她作出很大犧牲，惟Janees現時回望過去仍堅決表示從沒後悔，反而自覺從中得到很多磨練：「我較同齡的朋友早一步出來工作進入社會，感覺上我為了自己爭取了多幾年時間去做自己喜歡的事。 」

而且，她認為既然自己選擇了這條路，就沒想過放棄，加上她表示家人的教育是「一係唔做一係就做到最好， 一定要自己盡全力 」，即使多麼辛苦 ，惟Janees相信總會有回報，故專心一致追求自己的夢想。

Janees又續指因為小提琴令其學懂堅強﹑自律﹑不怕辛苦及不可輕易放棄等，她直言這些元素現變成其人生中很重要的左右銘 ，這一切都是因為小提琴而帶給她的「收穫」。

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為何「轉行」當歌手?

既然有強勁的音樂背景加上已貴為小提琴家 ，為何會毅然「轉行」參加歌賽比賽，原來一切全因「喜歡」，Janees指自小喜歡唱歌，不過因小時候只當是玩，加上自認性格固執，當時覺得夢想是拉琴 ，便全神貫注專注在小提琴上，故沒有選擇學唱歌，直至在外國回港後萌生想唱歌的想法。

她說：「最初我專注拉琴，覺得要成功便要付出 ，之後我在奧地利讀完書便當古典樂手，直到我回香港選擇留低，並開始有些想法改變，才想會否嘗試發展唱歌這方面。因為我覺得在奧地利或者歐洲做一個古典樂手是夢寐以求的事，但在香港就未必適合。」

不過由古典樂手變做歌手要重新開始，無疑地要放棄以前自己所建立的事業，甚至白費了以往練習的心機。對此Janees看得開表示：「 當然可以說我有些東西是犧牲了 ，始終我練了那麼多年，基本上我放了一生人的時間在拉琴上 ，但我又會覺得不要緊，即使我現在唱歌，仍可照拉琴，並融入在我唱歌入面。」

▲ Janees指自小喜歡唱歌。（陳慧安攝）

比賽過程進步不少

整個比賽過程不長不短，相信對每位參賽者而言亦成長不少，Janees認為自己在唱歌方面進步不少，由完全沒有任何想法，直至一步步知道要怎樣拿挰，可謂向前邁進一大步。

Janees解釋道：「我覺得唱歌要收放自如， 我一向放很容易收就難 ，流行音樂是很不同， 因為你要用個咪自己控制音量，我覺得這樣東西是由我比賽都現在進步得最大。還有廣東話是突飛猛進， 我都花了不少時間逼自己說，亦堅持與朋友談天時都要說廣東話，加上有段時間我會讀報紙練發音，有時我搭車望到招牌都會自己讀出來練好咬字發音。」

廣東歌除了咬字發音外，更需要明白歌詞的意思，才能真正唱出動人的歌曲，現時廣東話進步不少的Janees對此有更深體會，並自言：「以前我唱的時候都有我的感覺，但我不懂得怎樣表達，因為你要懂得廣東話先會知道個語氣，以前就不懂怎運用個語氣 ，現在好多了，所以現時聽回以前唱的廣東歌是完全兩回事。」

從不視為比賽而是表演

由參賽開始已被視為大熱門，甚至不少人看好她會奪冠，更視她為樂壇的明日之星，要背負着那麼多人的期望，無疑地會有所壓力，但Janees自有一套想法，並自言從不會不停給壓力自己，因為覺得這樣是沒必要和用途。

Janees指由頭到尾參加這個比賽並沒有視為一個比賽，而是一場場的表演，反而着重自己的演出，不想令他人失望：「我對自己很嚴謹和有要求，總之無論甚麼情況都要表現得好，我不會給自己任何藉口 ，對我來說應該要無時無刻都要有個的表現。而且，我認為比賽最終的結果不重要 ，反而我享受在整個比賽中試不同的東西 ，因為我情願不停嘗試不擅長的東西 ，那樣便可不斷學習進步和不斷鍛鍊自己， 總好過一路做自己擅長的事，就算最後我做擅長的事而奪冠，對我來說沒有很大意義。」

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不在乎勝負 最重要做好自己

年紀輕輕已經視勝負如浮雲，實屬難得，全因Janees認為這個比賽的結果和發生的事情只是人生的一少部分，並不會看得特別大 ，而且，她更深明輸贏不代表一切的道理，既然不是自己能控制，就不要被影響。

性格如此「佛系」 ，難免在這行較蝕底，因為有時候機會需要自己努力爭取 ，而Janees表示會視乎情況，並不認同與別人爭鬥才是好事，反而時刻做好自己更為重要：「為何要好好準備自己？ 因為機會是留給有準備的人，如果我有準備好自己 ，當有機會時就可表現自己，如其說我佛系，我會覺得不要強求，有些事做好自己機會自然會來。」

外表「串串貢」被誤解

雖然性格如此平和，惟Janees外表卻「串串貢」令人覺得難以親近，甚至節目組的工作人員都曾對其有誤解，但其實一切只是「美麗的誤會」，她亦自言自小就讓人誤解 ，更自嘲「樣子生得惡」沒有辦法。

對此Janees坦言因經常被人誤解而感到不快：「大家沒有機會與我談天只看見我的樣子，便一定有這個想法，但我不會怪他們會有這樣想法， 因為我看電視投射出來那個我都會有這樣的感覺。而且，因為觀眾看見我們都是在節目入面而不是現實中的相處，我又覺得漫漫長路，我有信心大家能認識真正的我。」

▲ （陳慧安攝）

盼不斷進步 早日有自己作品

不過入行後有很多時候並不是如期所想，亦不能凡事完美，Janees指現時學懂釋懷，明白有些事情一定不是自己所期望 ，但她認為最重要是嘗試：「凡事要試了才知道，就如在整個比賽中我都會不停嘗試不同東西，我認為要有不同的嘗試才會有進步，亦不應只留在舒適區 。」

最後談到她有何短期的目標，Janees坦言希望盡快有自己的作品，並認為有自己的作品才可為正式開始。正如Janees所言這條歌手夢很長，但從其歌唱實力及謙卑態度，筆者相信他日在樂壇上必定成為璀璨奪目之星。

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記者：陳曉柔

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