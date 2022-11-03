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【繁花】王家衛執導劇集預告曝光　胡歌領三花旦演盡似水年華

娛樂 16:55 2022/11/03

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胡歌飾演的阿寶是無數上海青年的奮鬥身影。

由王家衛擔任監制、總導演，胡歌主演，改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說的劇集《繁花》，今日釋出「繁花似錦」主題預告和全新海報。原著作者驚喜現身，上海阿寶轉身蛻變寶總，主場景之一黃河路首度曝光。

馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾三位女主，以及部分主要角色率先登場，老中青三代演員集結，演繹90代上海春風乍起的燃燒歲月。

《繁花》

最新釋出的預告中，胡歌飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總，從獨坐溫熱瓦片暢想未來，到黃河路上口口相傳。阿寶匯聚著那個年代無數上海青年的奮鬥身影，未來可期，夢想可達。

《繁花》

首次曝光的三位女主各富魅力。馬伊琍飾演的上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹；唐嫣飾演的浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭；辛芷蕾飾演的北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。在申江兒女多奇志的奔騰年代，她們是上海灘最靚麗的風景，綻放獨屬於自我的風採。 

《繁花》

其他演員有游本昌、鄭愷、陳龍、黃覺、董勇、楊皓宇、曾美慧孜等悉數登場，共同追憶滬上似水年華。原著作者金宇澄亦在預告中粉墨登場，為阿寶指點迷津，上演了一段「書中書，夢中夢」。 

原著中地標黃河路曝光，作為劇集《繁花》呈現滬上男女命運的摩登秀場及時代符號。劇組人員耗費心血，以1:1實景搭建還原，琳琅耀目的霓虹招牌，映射著上海90年代紛繁的人間煙火，劇集將在騰訊視頻上線。

最新影片：葛琸瑤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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