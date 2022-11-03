【行為失當】伊院醫生涉濫開精神科藥物兼偷藥　遭廉署起訴公職人員行為失當等4罪　

一名伊利沙伯醫院副顧問醫生涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自己使用及保存，昨日(2日)被廉政公署落案起訴公職人員行為失當及盜竊。案件將於明日(4日)在西九龍裁判法院提訊。



李志良，47歲，被控2項公職人員行為失當罪及2項盜竊罪。案發時期為2015年3月至2020年9月，被告當時為醫院管理局轄下伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。



被告涉嫌在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意及蓄意作出不當行為，包括涉嫌在八名病人不知情下利用他們的名義作出診症預約，另外在他們沒有求診的情況下，向他們處方兩種受管制藥物。伊利沙伯醫院職員因而向被告配發藥物，而被告則私自保存有關藥物。



廉署調查顯示，該8名病人為被告6名家人及2名家傭。涉案2種藥物為一款咳藥水及一款治療專注力不足╱過度活躍症藥物，同屬《危險藥物條例》下的受管制藥物。此外，被告又涉嫌向另外3名病人處方上述兩種藥物，而劑量高於三人所需，並要求三人將過多的藥物退還給他，由他私自保存。



上述期間，被告涉嫌從醫管局偷取上述逾1,000樽咳藥水及逾400粒治療專注力不足╱過度活躍症藥物，有關藥物總值約15,000元。



廉署發言人指，廉署十分重視公職人員誠信，絕不容忍貪腐行為，會繼續加強向公營機構提供誠信培訓，鞏固廉潔文化。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒