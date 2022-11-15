【活得健康啲】打邊爐邪惡VS健康之選　營養師分享6大貼士食住瘦

▲ 營養師分享打邊爐6大貼士，食住瘦。

踏入11月，天氣漸見寒冷，正是打邊爐的好時機。但眾所周知，火鍋湯底及食材普遍是高脂高熱量，究竟如何可以食得飽又不想增磅？TOPick訪問了註冊營養師李珮璇（Wendy），解構打邊爐致肥陷阱及分享6個貼士，讓大家食住瘦。

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1.火鍋湯底

Wendy表示油膩的湯底，除了麻辣同沙嗲湯底之外，現在市面十分流行的豬骨或者人參雞湯湯底，其實均屬於高脂陷阱。她又指留意到不少店舖會將雞件放於湯底去「煲」，但其實愈煲得耐，雞皮及雞殼的油脂便愈出。身體一旦汲取動物油脂過多，不但會致肥，更會令膽固醇增高，及增加患上心血管疾病的風險。

此外，Wendy又指出，一個麻辣湯底的熱量便已經650kcal。而皮蛋芫茜湯底卻只有135kcal，兩者相差近500kcal，等於一餐飯熱量。因此，她建議市民打邊爐時可選擇輕怡湯底，如皮蛋芫茜湯底、蕃茄粟米湯底、菌類湯底及粥底。

▲ 註冊營養師李珮璇(Wendy)。(文子健攝)

2.食材熱量比較

Wendy指，一般大眾打邊爐至愛的肥牛其熱量甚高，以1片肥牛約70卡路里，食3片便已經等於1碗飯的熱量，因此她建議以嫩牛片、或牛其他較少脂肪部位取代，如選封門柳、吊龍及橫隔肌等等。至於其他高鈉高脂的加工食品，例如腸仔、午餐肉、豆卜、響鈴及貢丸亦不宜多吃。

她解釋，許多人誤以為豆製食品是健康之選，但其實豆卜及響鈴屬於油炸食品，6粒豆卜或3條響鈴已經等同一個漢堡熱量，即等於「呑咗4-5茶匙油落肚！」丸類方面，Wendy指大家最容易中招是貢丸，因為貢丸主要是以肥豬肉製成，建議大家以潮洲魚蛋、牛丸及竹輪等取代。

Wendy又表示海鮮、内臟，其實是減肥恩物，因此建議大眾打邊爐時不妨多食蝦、魷魚、蠔及蜆等，既鮮甜又低卡又好食！至於内臟，則可選擇鴨血、豬潤、牛百葉、牛肚及豬心等，均屬低卡之選。她以鴨血為例，每100g鴨血3至4塊，只有28kcal！低卡之餘，其高鐵質，亦有補血養顏作用。澱粉質方面，Wendy指減肥人士可以選擇零卡路里的芋絲，除此之外，烏冬、陽春面、淮山麵亦是不錯選擇。

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3.進食次序

Wendy指，任何蔬菜及菇類可以任吃，以增飽肚感。 不過她提醒打邊爐時，肉類會滲出油脂，增加蔬菜「索油」機會，因此建議打邊爐最好先吃蔬菜，又或者分2個湯底，一邊只是烚菜，一邊同時烚海鮮及肉。

4.健康醬汁

沙茶醬，芝麻醬，麻油、辣椒油均具有高熱量，因此建議用天然的調味料去取替。較健康的醬汁做法，是用豉油混合薑蓉、蔥花、蒜蓉、辣椒粒等，熱量少於10kcal。

5.無糖飲品

至於坊間貌似健康的酸梅湯，竹蔗茅根，西瓜汁等，其實十分高糖，建議以無糖飲品代替，如無糖羅漢果茶、無糖茶、健怡可樂及梳打水等。

6.餐後去水腫

Wendy提醒，不少女士打邊爐後第二天照鏡，都遇上水腫困擾。她解釋指是因身體汲取過多鈉所致，建議其後日子可多食高鉀質的食物，例如南瓜或番薯、香蕉或奇異果，以排出多餘水份。

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記者：容惠玲