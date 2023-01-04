【升中面試】Band 1英華女學校  中一面試題目實錄

▲ 英華女學校中一面試題。

英華女學校是中西區的Band 1資助英中女校，位於羅便臣道76號，是香港傳統教會名校之一，由中華基督教會香港區會負責管理，但學校創立於1900年2月，是倫敦傳道會旗下的女子津貼中學。

有小六女生去年在中一自行配學位獲得英華女學校取錄，她分享面試題目，稱面試問題作答中文及英文兩部份。

根據網頁資料，英華女學校2022學年中一自行分配學位學額約有51個，收生準則如下：

面試表現： 30%；

學業成績表現：50%；

課外活動表現 : 10%；

操行 : 10% 。

去年獲取錄的小六女生分享面試題目，指面試過程分為以中文和英文作答。

面試以小組形式進行，首先40人一組獲派一篇英文詩篇，大家自行閱讀5分鐘後，分為五人一小組進入課室面試。面試採取單對單形式進行，考生在老師面前朗讀英文詩篇，然後回答四條填充題。

第二部分以中文作答，五名考生進行小組討論，過程大約十分鐘。該名女生參與討論的題目是「失敗乃成功之母」，在討論過程中，考生需要爭取發表意見的機會。

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英華女學校的校訓是「寸陰是惜」；辦學宗旨是提供基督化教育，著重全人發展，致力培育學生建立優良品格、高雅情操、積極正確的人生觀及責任感，面向國家及世界需要，勇於承擔，甘於委身。

英華女學校位於名校林立的中西區，在2013年文憑試，出產一位取得7科5**的女狀元，過去亦曾誕出兩位會考9A狀元。根據校網的資料顯示，英華女學校在過去兩年的文憑試成績優異，每科考獲5級的學生人數遠超全港平均數，有9成的學生獲得本地大學取錄，當中以香港大學、中文大學和科技大學為數較多。

多年來，該校人才輩出，著名校友包括已故教育家何中中博士、香港第一位女牧師李清詞、前香港單車運動員馬詠茹、堪輿學家麥玲玲、導演張婉婷、歌手雨僑等。

英華女學校位羅便臣道76號的新校舍在2019年3月正式啟用，設有電子教學設施，以及能容納過千名師生集會的禮堂、200座位的劇院等，豐富學生的校園生活。

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責任編輯：王明芳