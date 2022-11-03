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【電動車】領展宣布2年內供應3000個公眾充電站　收費水平由充電站供應商決定

社會 17:28 2022/11/03

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（梁偉榮攝）

領展宣布並與三家電動車充電設備供應商合作，於2024年底前，在旗下停車場安裝3,000個電動車公眾充電站，首批充電站最快明年首季投入服務。領展表示，是次計劃由3個合作伙伴合共投資1.2億，領展負責提供場地，充電收費另外計算，不會算入停車場租金。

領展資產管理有限公司（領展）今日宣布，將與基石科技、香港電動能源有限公司、香港蜆殼有限公司合作，由3家電動車充電設備供應商合共投資1.2億，在領展旗下停車場安裝2,100個公眾充電站。加上領展原有的600個充電站，以及將會加建的300個充電站，領展期望在2024年底前，於旗下各區停車場提供合共3,000個公眾充電站，目標是成為全港最大私營電動車公眾充電站網絡。

領展停車場管理總經理梁偉森指，以上充電站會以中速充電站為主，如申請程序順利，則最快明年首季便有第一批充電站投入應用。

在收費方面，梁偉森指收費會交由合作伙伴自行定價及處理，領展只負責管理和借出場地。被問及如何防止非電動車佔用充電車位，梁偉森指，如職員發現相關情況，或會鎖車處理。

至於未來會否進一步增加充電泊位，梁偉森指3,000個充電泊位已用盡領展可用電力，增加泊位的樽頸在於電力公司的供電量，未來會再和電力公司研究加大供電量的可行性。

領展董事會主席聶雅倫致辭時指，領展今天公布電動車公眾充電站安裝計劃，是公司推動可持續發展的重要里程碑，未來會不時檢視市場需要以調整計劃，確保配合香港未來發展，並滿足社會不斷變化的需求。

環境及生態局副局長黃淑嫻則指，非常樂見領展和未來更多機構響應政府推動綠色運輸的政策，推行便利電動車充電的措施。

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記者：陳梓蔚

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