【猜猜我是誰】騙徒扮兒子訛稱被拘要求老翁付8萬元保釋　警拘捕2名男子

▲ 警方偵破一宗「猜猜我是誰」騙案，拘捕2名報稱任職倉務員男子。（曾秋文攝）

警方偵破一宗「猜猜我是誰」騙案，拘捕2名報稱任職倉務員男子。

黃大仙刑事支援第一隊主管郭嘉盛督察表示，昨日(2日)早上一名居住黃大仙的91歲老翁收到騙徒來電，冒充是其兒子，訛稱被警方拘捕，要求老翁將8萬元保釋金交給其友人，由於老翁沒有足夠現金，遂到銀行提取，當時銀行職員覺得可疑，問及提款目的，並馬上報警。警方立即部署行動，至同日中午，一名騙徒到指定的地點收取騙款時被埋伏的警員拘捕，警員同時在附近拘捕另一名負責「睇水」的男子，在其身上搜出三部涉案手機，兩人分別37歲及38歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被捕 。

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另外東九龍總區防止罪案辦公室女高級督察黃頌雅表示，在本年一月至九月，東九龍區共發生412宗電話騙案，損失金額超過1億元，當中「猜猜我是誰」騙案的受害人大多是長者，而近日騙徒手法改變，會要求受害人乘的士和將電話交給的士司機，指示司機到某一目的地，受害人抵達後才將錢交給騙徒，警方呼籲司機如發現乘客神情緊張或說不出目的地，應主動詢問和作出幫忙。

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記者：曾秋文