【醫療儀器】港大醫學院添置450部便攜式POCUS　每名5及6年級生可配備一部學習

▲ 港大醫學院在今年初添置450部便攜式即時護理超聲波掃瞄器。（POCUS）（馮漢柱攝）

港大醫學院獲譚兆慈善基金捐款，在今年初添置450部便攜式即時護理超聲波掃瞄器（POCUS），讓所有5、6年級的內外全科醫科生可每人配備一部，供學習及臨床使用。港大醫學院稱，料便攜式超聲波掃瞄器將成臨床即時護理的大趨勢，希望可在醫學士課程期間奠定穩固基礎，為專科培訓作準備。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授楊珮寧表示，以往醫學院教授超聲波課題時，學生只能通過學習理論或被動地觀察放射科醫生示範超聲波檢測，若要嘗試使用超聲波只可回校在同學間試做，實際操作經驗十分有限。而醫學院去年獲譚兆慈善基金捐款1,650萬後，便添置450部POCUS，修讀內外全科醫學士的5及6年級生可每人配備一部，讓學生可以更多應用，並在擔任見習醫生時臨床使用。

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外科學系臨床助理教授許長峯表示，POCUS的影像可以接駁至學生的電話或平板電腦，他們可以帶回病房，在病人同意下為其檢查，遇到特別案例亦可截圖與教授或其他醫生討論。而最新醫學士課程也會新增考試，考核學生使用POCUS的檢查準確性。他表示，POCUS可以提高臨床判斷或診斷的可靠性，亦可輔助臨床介入性檢查級治療，例如組織活檢檢查等，可預計講成臨床即時護理的大趨勢，在醫學士課程期間變為學生奠定穩固基礎，可為專科培訓作好準備。

港大醫學院6年級學生Mandy稱，以往主要是看醫生為病人作超聲波檢查，臨床使用機會較少，而有POCUS後，每日均可帶到病房使用，舉例曾跟心臟科醫生巡房時遇到結構性心臟問題的病人，病人當時並不清楚自己的情況，感到很擔心，她便用POCUS為其檢查，並開Ipad讓病人可看到檢查的影像，以便向其解釋，她認為POCUS可方便醫生與病人溝通及解釋，解除病人的困惑，很有意義。

港大醫學院6年級學生Kelly亦指，在實習期間有病人因肺積水呼吸困難入院，但抽積水後患者仍感不適，由於臨床上小量積水或未能發現，她便提出以POCUS為病人檢查，同時也開IPad讓病人觀看整個過程，向病人解釋發生什麼事，並告知小量積水實際影響不大等，病人終稍感放心，認為作為醫學生可以幫到病人很滿足。

港大醫學院也分別在義務營運的兩間社區隔離設施各放置8部POCUS，楊珮寧提到，由於感染控制，港大營運的隔離設施連聽筒都沒有使用，但看到病人有檢查的需要，便使用POCUS為病人檢查，同時藉機教導學生使用儀器，及辨別有急切醫療需要的患者，舉例有確診患者需要使用的氧氣增加，透過POCUS檢查下發現患者患肺炎而非簡單上呼吸道感染，需要送院治療。

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記者：黃小冰