【下流上車族】不贊成父母替子女付首期　林敏驄上車靠自己：做到隻雞咁！

▲ 林敏驄上車靠自己，他不贊成父母替子女付首期置業。

63歲的林敏驄，事業上拿下不少冠軍，他在電影《全力扣殺》中，飾演地獄教練「戚冠軍」，以無厘頭破格的style成功搶奪觀眾眼球！林敏驄是80年代炙手可熱的填詞人，1988年與杜德偉聯手主持《點解咁好笑》，成為無綫收視冠軍，1990年與曾志偉合作主持《開心主流派》，也成為亞視收視冠軍，如今首次擔正劇集《下流上車族》的男主角，上周又成為收視之冠，更被網民捧為視帝大熱人選。對於劇集的成功，林敏驄自許：「梗係我做得好啦！」

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收視之冠

林敏驄首次擔任劇集男主角，《下流上車族》收視節節高升，播映首周最高收視有23.9點，高達155萬觀眾，上星期最高收視23.7點，成為上周收視之冠，11月2日適逢8號颱風，收視更高達26.8，網民更捧他為視帝大熱。

《下流》功臣之一的林敏驄，在劇集內不時爆肚，對白抵死，對手一不留神就招架不住，

接到咪接，接唔到佢自己摺埋，多數都接唔到，我拍一次，接唔到咪拍多一次囉！我又第二句對白，哈哈！

林敏驄腦筋轉得快，不時玩謝對手，他笑說：「又唔使謝嘅，會知道自己嘅不足，我哋拍得好快，純粹玩，我全部一take，冇嘢玩咪搵嘢玩，得閒又整蠱吓鮑姐。」拍劇沒有想像般的辛苦，林敏驄不用埋位時，更經常整蠱同劇的演員。

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《下流》成功因我做得好

對於《下流》的成功，林敏驄躊躇滿志：：「梗係我做得好啦！冇喇！個劇結構好好，骨幹都好扎實，導演都讚呢個劇，劇本係ok嘅，不過編審做到一半，後面冇人跟，唔掂嗰啲我咪去到改囉！」

《下流》題材貼地寫實，帶出社會熱話，描寫「上車」及「移民」的問題，

好寫實好貼地，好多嘢都中，講移民，真係有丟低個媽媽，或者…我識得有朋友真係咁樣，博間公屋跟住換居屋，真係有呢啲人。

戲裡幸福 戲外伶仃

劇中林敏驄有一個幸福家庭，與江美儀飾演一對恩愛夫妻，也是廿四孝爸爸，他為求「上車」用盡下流手段。現實中，林敏驄經歷兩次離婚，兒子林肯和林善也不常聯絡，問他若兒子想買樓，會否借首期幫他一把呢？林敏驄淡淡然說：「吓！問我，同佢(兒子)比較疏離啲，真係好容易推，哎呀！搵日吖！已經唔知去咗邊……」

樓價高企，新一代「上車」非常困難，許多年青人都要父母出手幫忙付首期才成功置業，

寵壞佢哋，唔使做就有，我哋細個邊有呢啲嘢，做到隻雞咁，哈哈！(你上車都係靠自己？)梗係靠自己啦！

小時候的林敏驄，父母不會為他安排興趣班，他放學只會去球場踢波，但對於現今的怪獸家長，為子女擠壓式的報讀興趣班，他卻表示讚，

都好嘅，喺佢自己未知道鍾意乜嘅時候，你塞嘢俾佢學，咪睇佢鍾唔鍾意囉！係咁塞佢食，唔鍾意食你都吐番出嚟啦！

不再想「三婚」

經歷兩段婚姻的林敏驄，第一任妻子是87年港姐亞軍李美鳳，兩人90年在加拿大秘密註冊，可惜婚姻只維持五年，女方同年結識台灣富商鄭翔中，翌年結婚，當時林敏驄以「釣到一條大龍躉」嘲諷她。98年，林敏驄與落選港姐陳伶俐再婚，對方為他誕下兩名兒子林肯及林善，可惜在08年離婚收場。

事業冠軍，感情跑輸，曾經滄海的林敏驄不敢奢望「三婚」，他鬼馬地說：「吓！同邊個先？花多眼亂，揀唔到呀！我做創作要冇束縛，咁就free啲，創作嘅人係咁樣。」林敏驄猶如無腳的雀仔，不愛束縛，與他的free style一樣，古靈精怪！

出歌詞版NFT

下星期《下流》將會進入結局周，劇集會否開拍續集還是未知之數，不過林敏驄就有新搞作，他會推出經典金曲的歌詞版NFT，

個劇完咗之後，11月尾我會出NFT，依家追上潮流，個個都搞，我唔搞咪好蝕，經典歌詞好多，依家揀十幾隻出嚟先，有好多係我嘅真跡，有啲係三、四十年前，digital數碼認證，一隻歌我會cut開好多份，用一個盲盒嘅形式，睇吓你抽到邊句，你好彩可以砌得埋一隻歌，我有公司做開呢啲，呢方面幾強大嘅team去做，我梗係唔識呢啲嘢啦！我覺得好玩咪玩囉！

兩位前妻嫁得好，更是人生勝利組，林敏驄雖然坦言見過鬼怕黑，不想再婚，但事業再創佳績，男人志在四方，塞翁失馬，焉知非福！

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記者：林碧洋