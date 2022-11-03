【最新疫情】今增5,245宗確診　另增10名染疫者離世

▲ （林宇翔攝）

本港今（3日）新增5,245宗確診，重回5,000千宗水平，其中本地感染佔4,829宗、輸入佔416宗；另增10名染疫者離世、新增4宗BQ.1.1亞系本地個案。

416宗輸入個案中，243宗涉及機場檢測樣本、123宗涉及第1至3日樣本，餘下50宗涉及第4至7日樣本，另外，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，也發現多1宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共441間學校呈報705宗個案，涉587名學生及118名教職員；有1間學校共1班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，1間安老院舍共1名院友確診，1名院友需要檢疫；另有5間殘疾院舍共5名院友確診，16名院友需要檢疫。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0%及91.5%。

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責任編輯：李榮忠