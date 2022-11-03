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【奶茶文化】黑白®推12生肖杯碟套裝系列　即日起$88換購兔年茶杯套裝賀新歲

休閒消費 17:59 2022/11/03

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黑白®夥拍本地設計師推出12生肖杯碟套裝系列。(圖片由品牌提供)

適逢今年「港式奶茶日」踏入第十屆，黑白®將與12位本地設計師合作，一連12年推出生肖限量版奶茶杯碟套裝系列。即日起至12月31日，可以優惠價$88於在指定地點換購。

最新閉影片推介

黑白®伴你賀新歲

笑意盈盈的「兔女」，在盛放桃花的映照下更見迷人，寓意人緣廣開，花開富貴。(圖片由品牌提供)

黑白®12生肖杯碟套裝系列中率先登場的奶茶杯碟套裝以兔年為主題，一套共有男女兩個款式，由本地插畫師JASONTOMMY小塗蛙設計。奶茶杯沿用品牌的標誌性紅白配色，一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有可愛爆燈的兔子插畫。

精神奕奕的「兔仔」戴上新春頭冠，兩旁掛有福字爆竹，寓意去舊迎新，新一年大吉大利；笑意盈盈的「兔女」，在盛放桃花的映照下更見迷人，寓意人緣廣開，花開富貴。

由即日起至12月31日，大家只需透過以下方法，即可以優惠價$88於指定日期及禮品換領中心換購「黑白®兔年杯碟套裝」乙份*。

方法一

於指定茶餐廳或食肆^惠顧奶茶乙杯以獲贈活動蓋印乙個，憑8個活動蓋印即可換購。

方法二

於指定商戶＃購買任何黑白®產品每滿$128（接受最多5個交易），即可憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄換購。

方法三

於指定商戶＃購買黑白®濃滑經典奶茶8罐（接受最多5個交易），即可憑有效電腦收據正本及／或網上商店訂單紀錄換購。

*了解更多活動詳情

^指定茶餐廳及食肆名單

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秘方揭露免費獲贈「黑白®兔年杯碟套裝」

自問是港式奶茶的「忠粉」，更可把握最後機會，於11月6日或之前在網上參加「黑白®港式奶茶達人挑戰」有獎問答遊戲活動，獲得最高分的首100名「港式奶茶達人」，即可帶同一名親友參與「港式奶茶文化體驗遊」，屆時更可雙雙獲贈「黑白®兔年杯碟套裝」乙份，費用全免。

適逢「港式奶茶日」十週年，黑白®「港式奶茶文化體驗遊」將於11月19日至12月4日期間的週末帶領一眾奶茶粉絲遊走尖沙咀鬧市，介紹多個與港式奶茶文化息息相關的地點，並緊接參與奶茶工作坊，在資深奶茶師傅謝忠德（Master Donald）的指導下，親手調配經典港式熱奶茶及特色奶茶，感受創新與經典元素共冶一爐所帶來的驚喜，對港式奶茶文化有更深切體會。

活動詳情請留意黑白® Facebook專頁Instagram專頁公佈

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責任編緝：張懿慧

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