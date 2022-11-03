【譚仔女團】曾與林家謙+MC $oHo & KidNey合唱　彩燕姐翻唱《喜歡你》獲音樂人大讚

▲ 「譚仔女聲合唱團」的彩燕姐翻唱Beyond的《喜歡你》。

譚仔雲南米線（譚仔）的「譚仔女聲合唱團」(譚仔女團) 成軍一周年，不但有機會與林家謙合唱「譚仔廿五周年」主題曲《二十五小》、與MC $oHo & KidNey合唱《夢想成真2022》，其中「副隊長」彩燕姐更入圍競逐「全球百大美女」，短短一年為香港樂壇及米線界帶來不少迴響。

為慶祝譚仔女團成軍一周年，譚仔隆重宣布女團將於11月9日有新團歌面世，彩燕姐更翻唱Beyond《喜歡你》送給廣大樂迷。翻唱短片不但引起網民熱烈討論，更獲得樂壇多位音樂人力撐，包括：周國賢、林奕匡、藍奕邦、徐浩 、周錫漢、MADBOII、力臻、T-Ma（馬敬恆）、鄧東成、李一丁及Billy Choi 等。

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彩燕鍾情廣東歌

彩燕姐透過譚仔女聲合唱團圓了她的表演夢，令她感受到香港是一個有夢及包容的地方。

這一年來，彩燕姐的歌唱夢越燒越旺，一直與工作平衡發展，工餘時間繼續磨練歌藝，還跟專業歌唱老師Calvin 老師學習聲樂及演唱技巧。

早前，彩燕姐邀請了在YouTube頻道Calvin歌唱小教室，擁有14萬粉絲的Calvin老師一同翻唱Beyond的名曲《喜歡你》，以這首歌作為成軍一年送給樂迷的禮物。

▲ （大會提供）

彩燕姐透露《喜歡你》是一年前她參加譚仔女聲合唱團面試選拔時揀的一首歌，對她來說別具意義。

4年多前，彩燕姐來到香港展開新生活，她表示聽廣東歌長大：「好鍾意聽廣東歌，廣東歌有獨特的吸引力，亦因為聽廣東歌，開始學講廣東話，雖然咬字仍需努力，但是廣東歌幫了我開始學廣東話的一扇門，而Beyond是我的偶像，很喜歡家駒的歌聲，《喜歡你》、《海闊天空》都是我最喜歡的歌曲。」

她續指，對《海闊天空》的歌詞很有共鳴：「其中『天空海闊你與我，可會變，多少次迎著冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想』，令我想起初來到香港，被人笑我講譚仔話，但我沒有放棄，用心勤力工作一定會有人欣賞，要鼓勵自己要有天空海闊的願景。」

彩燕姐豁達地說：「希望在人間，看看香港人來到譚仔接受我們的譚仔話，亦成為公司其中一個特色，就令我相信香港是一個奇妙的地方，不要放棄心中追求的理想。」

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▲ （大會提供）

翻唱《喜歡你》成熱話

翻唱《喜歡你》歌曲的短片不但成為網民關注熱話，更有網民力推彩燕姐應該去參加電視台為中年人而設的歌唱比賽，覺得她唱歌有感情，演繹到這首歌對戀愛的羞澀味道，歌藝更勝早前參賽者，睇好若她參加比賽會必定贏出，亦有網民建議她應該「單飛」發展。

彩燕姐對於網民力捧表示相當感恩：「真的好榮幸，亦覺得好夢幻，絕對想不到做譚仔姐姐可以實現我唱歌的夢想。

上個月，更有食客說要幫我報名參加電視台的中年人歌唱比賽，但我婉拒了他們的好意。」

面對「民意」要求彩燕姐「單飛」發展，她表示暫未有打算：「其實我很喜歡與團隊合作，暫時未考慮作個人發展和參加歌唱比賽。我們11月9號還有新團歌面世，今次團歌的曲風暖入心 ，充滿溫度，可以憑歌寄意，帶出譚仔的63萬份滋味。」

▲ （大會提供）

唱作人大讚

除了獲得網民力捧，彩燕姐翻唱《喜歡你》歌曲的短片更獲得不少音樂唱作人的注意，如周國賢、林奕匡、藍奕邦、徐浩 、周錫漢、MADBOII、力臻、T-Ma（馬敬恆）、鄧東成、李一丁及Billy Choi等都在社交平台轉載給Like，讚彩燕姐唱得好。

最後，問到Calvin老師對於彩燕姐的表現，回應稱：「一直都有留意譚仔女團與彩燕姐的表現，看到這6位姐姐都充滿一團火，她們都知道自己的廣東話未夠好，都好努力練習咬字，感受到她們對音樂的熱誠。彩燕姐好有天份，唱歌感情真摰，有感染力，音色媲美很多出道歌手，是一個不可多得的好學生。」

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