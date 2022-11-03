【覆核被拒】市民申覆核取消防疫措施不獲受理　法官指缺乏醫學意見協助

有市民早前入稟高院申請司法覆核，要求取消現時本港實施的防疫規例。該巿民指從新聞報道中得知新冠肺炎已成為風土病或普通流感，基於全世界不同地方已放寬及或取消防疫措施，認為香港亦應取消防疫政策或規例等。法官以書面形式處理申請後，今（3日）頒下判詞，拒絕其申請。法官指申請人只依頼新聞報道作其依據，法庭須要醫學意見或準確統計等資料作協助。

申請人吳振權，建議答辯人為香港特別行政區政府。法官於判詞指，申請人沒有指明取消特定規例或政策，有關規例及政策覆蓋範圍包括社交距離、疫苗及隔離等限制個人活動措施。法官指申請挑戰對象廣寬，法庭不替其決定挑選擬取消或保留之政策。

法官續指，申請人根據新聞報道中有關專家的說法，指本港自6月始，新冠肺炎疫情已緩和，並已變成風土病或普通流感，基於全世界不同地方已放寬或取消防疫措施，本港亦應放寬限制，指繼續實施有關防疫措施或規例是不合理及不合法。

法官指政府行便《預防及控制疾病條例》下的公共衛生緊急事態規例，並有責任時刻覆檢。法官指以目前本港新冠疫情發展情況，是否不再屬公共衛生緊急事態，法庭需要醫學意見及準確統計資料作協助。

法官又指行政長官會同行政會議考慮到本港出現公共衛生緊急事態，以致當局具有相關權力作決定，申請人亦未能提出證據指自6月始，行政長官會同行政會議認為已沒有出現公共衛生緊急事態之情況，申請人沒有提供任何證據支持其提出之挑戰。

法官指沒有基礎指政府未有覆核疫情發展，沒有取消大部份防疫規例，亦不等同沒有覆檢有關情況。法官考慮到申請人沒有合埋爭議理據，故拒絕受理申請。

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記者：林育慧