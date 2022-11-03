【中一報名】直資優才書院推行DSE及IB雙軌課程　中一入學申請11月18日截止

▲ 直資學校優才(楊殷有娣)書院，由即日至11月18日接受中一入學申請。（學校提供相片）

位於將軍澳的直資學校優才(楊殷有娣)書院於2006年創校，推行中學文憑試課程（DSE）及國際文憑大學預科課程（IBDP），去年首次誕生3名IB狀元。該校於上周六（10月29日）舉行中一入學簡介會，並由即日至11月18日接受中一入學申請。

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在中一入學簡介會當日，優才書院安排了豐富的活動，先由校長譚國偉博士簡介課程設計，之後學生以才藝表演，展示該校全港首創的多元智能資優課程。此外，準中一生分組參與中英語文、科學、人文及體育五大主題的體驗課堂。優才書院歷屆畢業生在DSE及IB成績出眾，校方由中一新生參與迎新活動，已著意栽培學生發展，配合海外交流活動，讓學生擴闊國際視野。

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優才書院現正招收2023-24年度中一新生，11月18日截止申請。有興趣的家長可於學校網頁下載報名表【按此下載】，並親身遞交或郵寄至學校。第一輪面試將於12月3日（六）舉行，第二輪面試則在12月17日（六），收生結果將於明年1月3日公布。優才書院2022-23年度中一全年學費為$38,280。

校長分享收生準則

優才書院中一設140至150個學位，扣除小學部學生一條龍直升，大約可招收一班約24至25名外校生，視乎小學部的升讀人數而定。校長譚國偉博士曾接受TOPick專訪時表示，該校中一收生要求，申請人最好有多於一項才華，中英數三科最少具備1A和2B成績，以及操行達B+或以上。

收生準則為學術成績及面試表現各佔35%，操行及獎項與課外活動各佔15%。經筆試後篩選學生參加面試，面試以英語及普通話進行。

第一輪面試學生與家長分開面見，學生需參加小組活動及體驗活動，如學科體驗。家長方面，譚校長想了解家長是否知道學校的強弱項及特色、對子女的要求、理想學校是怎樣等。至於第二輪面試揀選適合的申請人及其家長，透過傾談深入了解每個家庭，從中留意親子表現。

當適合的申請人獲取錄後，他們需參加為期約15至20周的課程，每周一堂，包括中英數及科學。家長亦需參加4堂課，每月一堂，以便家長透過課程了解學校理念。

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責任編輯︰駱秀玲