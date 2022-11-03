【東盟峰會】李家超︰香港已重返世界舞台　加入RCEP可為成員國帶來重大價值

▲ 李家超出席「香港東盟峰會」。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日表示，香港作為連接世界和內地的橋樑，加上亦是全球領先的金融中心，加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將可為成員國帶來重大價值。

李家超出席「香港東盟峰會」致辭時強調，RCEP全部15個成員國，均為本港重要貿易夥伴，佔本港去年商品貿易逾7成，亦在2020年佔服務貿易和投資約5成。

他特別提到，東盟自2010年起，成為本港第2大貿易夥伴，本港去年與東盟之間的商品貿易，超過1,600億美元；而在今年上半年達840億美元，按年增長12%。他重提早前在《施政報告》提出，成立「引進重點企業辦公室」，冀未來有更多東盟國家的企業，落戶香港。

李家超又指，RCEP全部15個成員國，均為本港重要貿易夥伴，佔本港去年商品貿易逾7成，亦在2020年佔服務貿易和投資約5成。他續指，本港現時已與其中13個國家，簽訂雙邊自由貿易協議。

他強調，香港現時經重回世界舞台，並向世界打開大門，加上在大灣區中扮演重要角色，強調本港將可為RCEP、東盟和區域經濟發展作出貢獻。

李家超又預告，稍後將出席亞太經合組織（ASEAN）領導人峰會，自言已急不及待希望向外界說好香港故事，並表達香港已重返舞台的信息。

出席同一場合的新加坡衞生部長王乙康，透過視像致辭時則表示，新加坡和香港並非是「零和遊戲」的競爭者，比喻兩地是非洲大草原上的不同動物群落，雖然各自都吃草，但各取所需，在危機時刻更能互相幫助，長遠也能互惠互利，包括在公共衛生和經濟貿易，加強合作。

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責任編輯：關景騰