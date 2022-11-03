慶祝《阿凡達：水之道》最新預告首播　尼亞加拉大瀑布幻化藍色水幕

▲ 《阿凡達：水之道》

殿堂級金像大導演占士金馬倫（James Francis Cameron,）新作《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）即將於12月15日上映。

為慶祝《阿凡達：水之道》的預告及海報發佈，尼亞加拉大瀑布幻化藍色水幕。

另外，電影花絮片段也以光映投射的形式投映在尼亞加拉大瀑布，成為盛況空前的絕景。

《阿凡達：水之道》將會開拓一個全新想像空間，探索神秘海洋世界，加入大量水底大場面，外間都預計占士金馬倫將再以頂尖特技再次為觀眾帶來前所未見的視覺震撼，以及超越前作的觀影體驗。

琦溫斯莉加盟

《阿凡達：水之道》由原班人馬再度上陣，除兩位主角森禾霍頓（Sam Worthington）和素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）外，薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）亦回歸助陣。

最矚目更有金像影后琦溫斯莉 (Kate Winslet）驚喜加盟，繼《鐵達尼號》（Titanic）後再與導演占士金馬倫合作。

今次故事設定在首集大約10年後，Jake（森禾霍頓飾）與Neytiri（素兒莎丹娜飾）在潘多拉（Pandora）星球安定下來生兒育女，組成Sully家族。豈料危機再度降臨，他們為了生存奮力作戰，還要承受隨之而來的悲痛⋯⋯

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