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【車cam直擊】全街車主收「牛肉乾」僅一車避過一劫　翻查車cam竟揭怪人偷罰單

社會 18:57 2022/11/03

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男子將夾在雨刷的違泊罰單取走。

違例泊車面臨罰款理所當然，不過卻有人「損人不利己」，竟盜取其他司機的罰單後丟棄。

近日網上流傳一段行車紀錄儀片段，片中一名男輕貨司機下車後，竟走到後車的雨刷前，將夾在雨刷的違泊罰單取走，更施然將罰單丟棄在路邊花槽之中。

當被取走罰單的車主回來後，發現該條道路上其他違泊車輛皆有收到罰單，自己的車輛竟「逃過一劫」，好奇之下翻查行車紀錄儀，才揭發事件。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

車主其後無奈將影片上載到社交平台，大嘆：「何解咁做？」事件亦引起網民關注，有人表示：

佢想幫你交？

見佢放咗喺D泥入面！

想幫你種多幾張！

我都試過俾人攪，真心想知道係諗緊乜

根據違例泊車事項，罰款須在「定額罰款通知書」發出日期起計21天內按照通知書背頁所載的繳款辦法繳交，以便解除對有關違例事項的法律責任。如沒有在訂明的限期前繳付定額罰款，亦沒有告知警務處處長他意欲就該宗違例事項的法律責任提出爭議，則律政司司長會在該人缺席的情況下向裁判官提出申請，命令該人繳付定額罰款及相等於定額罰款數額的附加罰款，以及訟費港幣1,080元。

若以現時一般違泊行為最低罰款320元計算，如事主未有發現，便有可能面臨逾3倍罰款。

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記者：黃穎津

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