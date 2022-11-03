【兒童刷牙】藉吹泡泡哨子強化口肌練刷牙技巧　職業治療師教5招助幼兒快樂刷牙

▲ 家長想強化幼兒吐出牙膏及漱口水的技巧，可透過一些口肌訓練活動，如吹泡泡、吹哨子。

一般而言，寶寶在出生6個月後便開始長出乳齒，至6歲便逐漸長出恆齒。要保持口腔清潔，家長須要從寶寶出生後幾天便開始替他們清潔口腔，例如在餵奶後用乾淨的紗布輕柔地擦拭寶寶的牙齦。當寶寶長出第一顆牙齒後，便可以用細小的嬰兒軟毛牙刷為他們刷牙，直至他們有能力自己刷牙。

幼兒於1歲後，隨着對個人衞生的意識逐漸建立，便會開始發展不同的梳洗技巧。幼兒在2至3歲開始能用牙刷粗略地刷牙、用清水漱口。這時，家長可從旁監督幼兒自行刷牙，確保他們使用適量的牙膏，並提醒他們不要吞下牙膏，家長也可以為他們補刷遺留的區域，確保牙齒完全清潔。

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DIY簡易視覺提示卡

幼兒在學習初期一般未能完全掌握刷牙的正確步驟，家長可給予幼兒一些簡單容易的視覺提示卡，讓他們更容易學會刷牙的步驟。

Step 1. 將少量牙膏擠於牙刷上

Step 2. 用少量清水漱口

Step 3. 吐出口中的水

Step 4. 用牙刷刷牙

Step 5. 吐出口中的牙膏及水

Step 6. 用少量清水漱口

Step 7. 吐出口中的水

5招助幼兒快樂刷牙

要令幼兒覺得刷牙是一件快樂的事，家長可參考以下方法：

1.幼兒一般喜歡模仿父母的行為，因此，父母可與幼兒一起刷牙，讓幼兒一邊觀看父母刷牙的過程，一邊模仿刷牙的步驟。

2.讓幼兒為毛公仔刷牙，練習刷牙的步驟。例如假裝毛公仔的嘴巴裏有一隻骯髒的牙蟲，請幼兒用牙刷按步驟為毛公仔把牙蟲刷走。

3.尋找一首有關刷牙的歌曲，讓幼兒一邊享受歌曲的旋律，一邊按照歌詞的內容和步驟刷牙，直至把所有牙齒徹底清潔。

4.讓幼兒選擇自己喜歡的兒童牙刷和牙膏。例如牙刷的顏色、卡通人物和牙膏的道。

5.製作一個簡單的獎勵表，讓幼兒在每次刷牙後貼一個貼紙，並獲得一些獎勵。

部分幼兒因為口部肌能及動作協調仍未發展成熟，遲遲未能掌握吐出牙膏及漱口水的技巧。家長可先透過一些口肌訓練活動，強化幼兒吐出牙膏及漱口水的技巧。例如練習將飲品含於口中五秒才吞下、練習吹泡泡、吹哨子或練習舔雪糕。同時，家長可先選用低泡沫的牙膏，讓幼兒較容易吐出牙膏泡沫。

原文標題為「幼兒學自理 快樂刷牙貼士」

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撰文︰協康會職業治療師督導主任鄭蕭