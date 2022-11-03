【雙11優惠】LeSportsac期間限定優惠　精選旅遊手袋及配件低至4折

著名旅行用品品牌LeSportsac即日起推出一連串期間限定優惠驚喜，包括：精選旅行袋及配件，減至4折；雙11限時優惠，由11月11日至11月18日，全場正價貨品減至8折，以及即日起首次於網店登記的顧客即可享單次9折優惠。

每次想到旅途中要在無底黑洞東翻西找已讓人頭痛，出發前運用LeSportsac的Travel Packing Pouch以及Extra Large Cosmetic把化妝護膚品瓶瓶罐罐及行程裝束分類放好，行李喼頓時輕盈亮麗！各位潮人重視候機行裝（#AirportOOTD），像全新Puffy Small Hobo般時尚好用的手袋能讓您的造型加分。

到埗可換上輕巧又不佔位的Packable Series and Pullman配襯每日出遊styling！旅遊不止著眼造型，妥善保管財物亦是重點，建議入手LeSportsac的Mini Classic Hobo以及3 Zip Crossbody收納證件外幣，輕鬆藏於大衣之下更安心！幾天血拼後，行李箱已經放滿戰利品？

既輕身又容量充裕的Deluxe Pullman以及Essential Tote系列的旅行袋助您輕鬆將戰利品手提上機，部分旅行袋更可安置在行李箱手把上，令整趟旅程開心圓滿！

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