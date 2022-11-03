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【DSE2022】通識考生稱「遙距工作」有助解決房屋問題　考評局斥過度推論

社會 19:17 2022/11/03

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2022年通識科《試題專輯》揭示，兩份試卷6條題目，有4題均被評為作答表現一般。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）通識教育科倒數第2屆考試結束，「政治題」再絕迹，惟考評局報告揭示，今年考生在回答生活化題目，如論述「遙距工作」的影響，過度推論至有助解決香港房屋問題，另有考生對於「可持續發展」的論述少提社會及公平性等向度。

考評局今日（3日）出版2022年《試題專輯》，在卷一3條必答的資料回應題，涉東京奧運及在家工作（WFH）的兩題考生表現獲評為一般，僅涉及義工服務的題目表現「令人滿意」，其中一題問及遙距工作興起的原因，報告指不少考生未能作出有效分析，只引用資料描述遙距工作帶來方便及節省成本等效果視作原因；該題進一步問及「遙距工作應否在香港予以推廣」，部分考生在解釋看法時作過度推論，例如「遙距工作能騰出更多土地以解決香港的房屋問題」，有小部分考生更誤解題目為「強制推行遙距工作」，被指偏離題旨。

卷二3選1作答的延伸回應題，最多人選答的網上祭祀題（43%）及博物館題目（16%）均表現一般，無肉飲食題目（41%）作答表現雖令人滿意，但當題目問到大眾抗拒無肉飲食的原因，不少考生作答局限於資料中的植物肉，考評局提醒考生注意植物肉只是其中一種素食，籲引述生活中更多無肉飲食的例子；報告又提及，部分考生對持續發展的闡述局限於經濟或環境等方面，較少有關社會、公平性等其他向度的論述，亦無討論推廣植物肉是否可達致可持續發展的可行方法，同樣偏離題旨。

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記者：馮琪雅

DSE 通識教育 植物肉 可持續發展 遙距工作 在家工作 素食 中學 博物館

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