【煙草終局】吸健會建議2009年或之後出生終生不能買煙　倡明年加煙稅100%

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香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，早前曾與醫務衞生局局長盧寵茂會面，指盧寵茂有意仿傚外國做法，禁止向指定年分後出生的人銷售煙草。他提出建議，將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」，即2027年起，18歲或以下的人士將終身不能買煙。

湯修齊又指出，本港近10年未加煙稅，已向盧寵茂提出建議，明年大幅加煙稅100%，屆時每包煙價約100元，相信高煙價有助鼓勵戒煙。

他續提到，約半數的年輕煙民首次吸煙均是吸食薄荷煙，認為當局可效法英國及歐盟，全面禁止銷售包括薄荷煙在內的調味煙，同時考慮將煙包的健康警示面積由85%增至100%。

另外，他建議政府修例擴大室外禁煙範圍，包括擴大至公共交通工具等候處，學校、醫院、安老院10米外範圍等，避免二手煙飄入場所。

長遠煙草政策關注組則表示，不同意大幅增加煙稅的建議，擔心會令更多煙民轉投地下市場，無助煙民戒煙，反而助長私煙問題。

關注組續指，支持政府參考外國控煙的成功例子，為本港控煙加入新思維，但認為值得留意是，新西蘭沒有禁止電子煙及加熱煙銷售，更認同這些產品在宏觀控煙下的減害及替代潛力，讓成年煙民有權作出選擇。

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責任編輯：江麗盈