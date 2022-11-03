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【強制檢測】31處納強檢　紅磡海逸豪園、將軍澳南豐廣場、新都城、沙田第一城等上榜【附名單】

社會 19:35 2022/11/03

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31處納強檢，涉紅磡海逸豪園、西灣河逸濤灣等。（林宇翔攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月28日至11月3日期間，曾身處下列31個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月4日或5日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 沙田小瀝源路72號海泓閣
  • 天水圍栢慧豪園 1 座
  • 九龍灣啟業邨啟祥樓
  • 青衣灝景灣 7 座
  • 將軍澳南豐廣場 2 座
  • 牛池灣新麗花園 B 座
  • 沙田沙田第一城 30 座
  • 荃灣麗城花園 2 期 6 座
  • 北角威非路道 8 號銀都洋樓
  • 柴灣杏花邨 31 座
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍 2 座
  • 將軍澳新都城 2 期 4 座
  • 葵涌葵芳邨葵歡樓
  • 大圍聚龍居 3 座
  • 荔枝角美孚新邨 8 期百老匯街 110-112 號
  • 鰂魚涌海光苑 I 座
  • 屯門慧豐園 3 座
  • 柴灣柴灣道 220 號華泰大廈
  • 西灣河逸濤灣秋盈軒
  • 牛頭角淘大花園 I 座
  • 荃灣荃威花園 N 座
  • 藍田康栢苑祥栢閣
  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居 4 座
  • 馬鞍山富安花園 12 座
  • 紅磡海逸豪園 17 座
  • 屯門卓爾居 7 座
  • 柴灣富景花園 4 座
  • 葵涌大窩口邨富逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大埔大埔中心 10 座
  • 大埔大埔中心 9 座
  • 長沙灣泓景臺 7 座

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記者：黃穎津

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