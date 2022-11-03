【塌樹意外】樹木辦已要求覆檢4,000多棵大型鳳凰木　本月內為約190棵進行風險緩減措施

▲ 樹木辦已要求覆檢4,000多棵大型鳳凰木。（Facebook 發展局 Development Bureau）

近日塌樹意外頻生，更有人死於塌樹之下，引起公眾關注。發展局局長甯漢豪表示政府重視市民和社會人士的意見，重申樹木管理部門致力妥善管理樹木，讓樹木健康成長，同時保障公眾安全。

發展局已於九月成立由常任秘書長（工務）主持的專責小組，檢視現行的相關樹木管理指引，包括檢查樹木的方法、路旁種植樹木品種、樹木的地面和地下生長空間、土壤質量管理要求等。專責小組亦會跟進各部門處理投訴及巡查樹木後的工作及執行力度，以及考量現有道路旁相對大型樹木是否配合現時環境並探討處理方向。專責小組預算在今年年底向發展局局長提交報告。

另外，跟進早前何文田巴富街樹木倒塌事件，發展局樹木管理辦事處已要求各樹木管理部門就4,000多棵生長於路旁的大型鳳凰木進行覆檢。部門已完成相關覆檢，並為當中約190棵鳳凰木陸續進行所需的風險緩減措施，預計本月內完成。各樹木管理部門亦正對路旁其他品種的大型樹木展開覆檢，預計於本月向樹木辦提交覆檢結果。

甯漢豪亦已要求各樹木管理部門的首長，加強監督轄下人員（包括承辦商）的樹木風險評估及移除工作，對於那些被評為有需要移除的樹木，特別是對公眾構成潛在風險的樹木，必須盡快移除，以策安全。如未能即時移除，亦應採取相應措施，如圍封有關樹木，並張貼告示以提醒公眾注意安全。

發展局指，政府會盡最大努力妥善護養樹木和有系統地為樹木進行風險評估，以減低樹木倒塌的風險。然而，希望市民明白，樹木跟其他生物一樣，會經歷生、老、病、死的生命周期，樹木的狀況受很多內在生理和外在環境因素影響，難免存在不可預見的變數。

當局呼籲市民在颱風過後或天氣不穩情況下保持特別警覺，如發現有問題樹木，請盡快向政府報告（致電熱線1823／透過1823 網上表格或《Tell me@1823》手機應用程式），以便政府作適當跟進。如發現有即時危險的樹木，請即致電999求助。

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記者：黃穎津