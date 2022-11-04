【季前賽】53歲童愛玲復出演單親媽拋棄兒子　被姜濤一個眼神牽動落淚︰我好內疚

▲ 童愛玲在《季前賽》中飾演悲情單親媽「孝媽」，拋棄了兒子阿孝（姜濤飾）一走了之，回來後欲彌補關係。

每個媽媽都有難於啟齒的難題，久未露面的童愛玲（Eileen）在ViuTV劇集《季前賽》中，演繹壓力爆煲拋下兒子的單親「孝媽」。Eileen憶起怕攝期間與姜濤的母子情，仍忍不住熱淚盈眶，她讚揚姜濤一個眼神已令她非常內疚，「我現在深切體會做單親媽媽的痛苦。」

與劇集導演袁劍偉是戲劇班同學的Eileen，獲袁導邀請演出高家孝（姜濤飾）媽媽一角，起初Eileen猶豫不決，擔心未能駕馭角色，「現實中我是一個很投入的媽媽，多年來我都把家庭和兒子放在第一位，我難以理解這個媽媽怎能拋棄兒子一走了之，怎能做出這樣的事？」

▲ Eileen今次與一班年青演員合作得好開心，她笑言有被姜濤彈額頭，姜濤騙她好玩到似坐過山車，「他說會令你好開心上到顛峰，跟著跌下來，結果被他彈到我額頭好痛！」（湯致遠攝）

Eileen熱愛演戲，一直希望遇到具挑戰性的角色，思前想後下，決定接演「孝媽」一角。她為了角色做足準備工夫，更找上戲劇大師甄詠蓓協助拆解「孝媽」內心的爭扎和痛苦之處，深切體會年輕單親媽媽需面對的困境。

她們也未必能照顧自己，又怎能照顧小朋友。人總會自私，且各人性格不同，沒有分對與錯，我們要學識體諒別人。單親媽媽真的好辛苦，要母兼父職賺錢養家，又要照顧小朋友。

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讚姜濤勤力用心 眼神交足戲

姜濤曾驚嘆Eileen的喊功厲害，在圍讀時已能投入角色淚灑當場。她也感謝姜濤用心揣摩角色，兩人第一次對戲時，姜濤毋須說話，單單一個孤寂的眼神，已能觸動她的情緒。

我在劇中是很無奈地離開他，一直感到很內疚，很對不起他。他交到戲給我，他單是行入來看著我，足以令我感受到他那份孤獨、對媽媽那份失望，看著他的眼神我已內疚得忍不住哭，現在回想起也覺得心酸。

▲ Eileen憶起孝媽的無奈時，依然雙眼通紅。（文子健攝）

距離拍攝已相隔多月，Eileen在訪問中憶起孝媽的無奈時，依然雙眼通紅。她希望觀眾和「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）能理解孝媽的內心掙扎。Eileen讚袁導選角合適，姜濤演活了阿孝失去母愛的孤寂，並大讚姜濤勤力用功，他當時要兼顧拍攝MV致睡眠不足，但他在片場即使不用埋位，仍會在旁交足戲給其他演員。

他真是一個好勤力的小朋友，聰明、用功、用心，他做每一件事，對戲又好、或只是給我一個眼神，都看得出他用心思考過。有時根本拍不到他，不需要他在場，但他也不會側側膊讓副導演講其對白，我做反應就算，他會堅持在我面前交戲給我，所以拍出來的感覺不同。他不會只為自己，會為對方著想，以他這個年紀來說是很難得。

▲ Eileen會帶兒子到美國睇NBA賽事。（受訪者提供相片）

兒子赴美國升學追NBA

Eileen體會到單親媽媽的苦況後，份外珍惜自己擁有一個美滿家庭，兒子王子毅今年已經19歲，剛到美國西雅圖升讀華盛頓大學（University of Washington）商科Year 1。Eileen為兒子開學打點一切後，便趕返香港為劇集宣傳。（有關兒子在英美升學的詳情，留意下一篇專訪。）

她笑言自己、兒子和台灣商人丈夫王敦民都是NBA狂迷，24小時的生活都圍繞著NBA。在NBA球季時一家三口不斷睇波，非球季時三人也繼續講波。她自己沒有落場打波，但兒子7歲開始打波直到16歲，她就做跟得媽媽，「我一星期看他3日練波，星期六就看他比賽。每次我們去美國更會到現場睇波，氣氛好正！」

▲ Eileen指姜濤初次與她見面時講國語，更戲稱自己是台灣人，她大讚姜濤講國語標準，令她一度信以為真。（陳慧安攝）

「2個囝囝」誰較好波？

原本子毅在英國寄宿學校讀了兩年預科，到升大學時決定轉到美國升學，或多或少與NBA有關。始終英國盛行足球，身高6呎2的他常被安排守龍門，興趣不大，希望返回一個有籃球的生活。被問兒子和姜濤誰較好波？Eileen答得公道。

「兩個阿仔打的位置不同，不能比較呢！我兒子打193（ERROR成員）的中鋒位置搶籃板，好像奧尼爾（NBA名宿Shaquille O'Neal）的位置。姜濤都好波，他在劇中打控球後衛，與我兒子應該是互相合作的位置，他需要一個高大的人去為他擋，他才能上……」Eileen果然對籃球好熟悉！

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仔大仔世界，Eileen感言自從兒子到英國升學後，也放手讓他自主生活、計劃將來。她利用MeTime去進修戲劇，才與袁劍偉導演結緣輾轉拍到該劇。在早前的《季前賽》記招中，Fit爆的Eileen現身令人驚喜，她藉著今次訪問澄清自己的真實年齡。

澄清真實年齡 4大保養心得

「其實我已經53歲，月底54歲。」她笑言感謝傳媒朋友多年來一直寫她40多歲，也從沒有人質疑。

這位凍齡美魔女透露，保養要從內到外分多方面，包括運動、護膚、飲食、補品、保持心境開朗。運動方面，看來纖瘦的她竟以打拳為主，「我一星期打拳兩日，每次一小時至個半小時，我去到美國都會找地方打拳，因為運動要持續性，保持規律，行山我都很喜歡。」

▲ 53歲的童愛玲一直被誤以為40多歲，全因保養得宜，從沒有人質疑。（湯致遠攝）

她提點女士們，出門必須塗防曬，「曬太陽好易老的！」以前她年少無知不愛撐傘，漸漸發覺曬太陽會導致皮膚乾燥、出皺紋和雀斑，難以回頭。由於她的皮膚屬乾性，她一星期會敷面膜最少3至4次兼食補品，身為台灣女性的她，更愛吃台灣平靚正補品。

早餐我會吃兩樣東西，第一是台南盛產的蓮藕粉，我托家人寄一箱給我，早上開水拌成糊仔吃一碗，有滋陰養顏功效。另外我會再飲一碗薏仁粉，有美白排毒祛濕功效。

在飲食方面，Eileen沒有特別戒口，最重要是平衡食量，「所謂的平衡就是，今餐吃得多，下一餐就戒一戒口。像昨天我陪我老公飲茶吃了很多點心，晚上我就只喝一杯green juice（青汁）。」

吃甚麼會影響心情，不開心更會從面上看得出來的，「甚麼也不能吃，怎會開心？」年過半百的Eileen學懂凡事要看得開，絕不能讓自己抑鬱，難怪久休復出的她依然神采飛揚。

我們女人一定要愛自己，不打理自己好易老。

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記者︰林綺玲

服裝︰Brooks Brothers@ifc

化妝︰Synni Tam@private i

髮型︰Henry Ho@M.i Salon

場地︰置地文華東方酒店