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【土地共享計劃】3項目獲批最快2025年動工　將提供逾2萬住宅單位

社會 20:59 2022/11/03

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（資料圖片）

發展局今日（3日）公布3宗獲先導計劃顧問小組支持、以及行政長官會同行政會議原則性同意的土地共享先導計劃申請。該3宗申請分別在元朗及大埔區，擬提供共約21,600房屋單位，包括約15,100個公營房屋單位。有關申請資料如下：

LSPS/002：

申請人 合域有限公司、誠君有限公司及富任發展有限公司 （母公司：新鴻基地產發展有限公司）
位置/地址 新界元朗蠔洲路（近東成里）
申請地點面積（平方米） 58,978
擬議發展計劃
  私人房屋 公營房屋／「首置」房屋
發展用地面積（平方米） 27,333 27,340
單位數目 1,260 1,870
落成時間 2031年 2027年

LSPS/003：

申請人 海騰企業有限公司（母公司：恒基兆業地產有限公司）、 Gettenwood Company Limited 及溢輝發展有限公司（母公司 均為會德豐地產有限公司）
位置/地址 新界大埔社山路及林錦公路
申請地點面積（平方米） 193,416
擬議發展計劃
  私人房屋 公營房屋／「首置」房屋
發展用地面積（平方米） 36,315 56,918
單位數目 3,640 9,190
落成時間 2031年 2027年

LSPS/005：

申請人 盛店投資有限公司（母公司：新世界發展有限公司）
位置/地址 新界元朗朗屏路永寧村
申請地點面積（平方米） 54,881
擬議發展計劃
  私人房屋 公營房屋／「首置」房屋
發展用地面積（平方米） 10,674 25,260
單位數目 1,600 4,020
落成時間 2032年 2027年

發展局指，現階段未見該3宗申請本身存在不可克服的問題，而項目所需的基礎設施工程與項目的規模相稱。

申請人仍須進行技術評估，確定發展參數，以及發展計劃在交通、環境、基建等方面均無不可接受的影響，以便進行所需的法定及行政程序，如城市規劃、道路工程刊憲及土地契約修訂程序。如進展順利，相關工程期望最快可於2025年展開。

為配合精簡發展程序，行政長官會同行政會議同時授權由財政司司長主持的土地及房屋供應統籌組，日後就已獲顧問小組支持的申請，考慮是否在計劃公布的框架下給予原則性同意。行政長官會同行政會議會按現行機制，在項目進行相關法定程序（如城市規劃、道路工程刊憲）時作出審核。

發展局發言人表示，先導計劃旨在釋放政府規劃研究及保育範圍以外私人土地的發展潛力，在政府主導的土地供應項目以外發揮補足作用。在先導計劃下，用地因整體基建提升而新增的住用總樓面面積，將按70:30的比例撥作公營及私營房屋發展。一如其他土地契約修訂，申請人需向政府補地價。

為期3年的先導計劃於2020年5月推出，至今接獲5宗申請。

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責任編輯：陳梓蔚

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