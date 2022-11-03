【DSE】考生答卷示例突不再附評語　師生頓失答題指引難掌握「得分位」

▲ 考評局今年未再提供考生真實答卷示例的相關評語，做法若來學界質疑。（資料圖片）

今年中學文憑試（DSE）各科考生真實答卷示例，近日已陸續上載至考評局網站，但未再如往年般附上被視為答題指引的「評語」，局方稱不少教師反映「甚少參閱」評語，惟多名資深教師向本報稱一向鼓勵學生參閱評語，現時包括自修生在內的師生也不能具體掌握最新試題「得分位」，質疑當局是在財政壓力下減省人手。

考評局過往會在網站公開各科考獲第1至5級成績的真實考生答卷示例，並附上相關答卷的評語，例如中文科寫作卷會循內容、表達、結構及標點字體4方面詳述該名考生表現優劣，另提供不具評語的「額外示例」；今年局方突然不再提供評語，只上載考生答卷原稿。

曾任教中史及通識科的退休教師陳志華形容評語是「答題指引」，清楚說明高分要求，亦可提醒不要重犯低分答卷不足之處，除有助教學，他過去亦會鼓勵學生自行參閱，以改善學習。

另一名有份擔任今屆中文科評卷員的資深中文科教師表示，網上評語可隨時翻閱，即使局方簡布會有提及部分評語，但教師未必會全程抄錄，而且每年試題及題型都有變化，尤其中文寫作卷涉及主觀成分，舉例如今年的「校服的自述」題目也未曾考過，「得篇文未必知道點解會考到5級」，其接觸多名中文科主任也對局方做法感不解。

考評局無回應是否為節省開支，只稱「不少教師反映甚少參閱有關評語」，師生也可參閱《試題專輯》及考評局為各科目教師而設的簡布會，了解詳細考生表現分析，相信已有助師生了解各科評核要求，強調考評局網頁載有歷屆大量考生表現示例，足夠讓師生參考。

此外，近年考評局着手開源節流，局方稱正審視整合各辦事處櫃枱服務的可行性，至於考評局灣仔辦事處9月起停售刊物，局方稱其網上書店及新蒲崗辦事處仍有售各項刊物。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅