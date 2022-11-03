【煽惑他人】涉煽惑他人製造臭氣彈等　30歲中學化學老師被捕

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁。（黃傑偉攝）

警方今日（3日）早上在屯門區以煽惑他人意圖損害而使用有害物品罪拘捕一名30歲男子，被捕人報稱任職教師。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁指，警方10月中於網上發現，有人於網上討論區貼文，內容關於製造能釋出高毒性及帶有強烈臭味氣體硫化氫化學物，及列舉數個用途，包括製造臭氣彈或燃燒自爆炸，甚至製造高濃度硫化氫能毒死人，貼文者更圖文並茂列出所用化學材料份量比例及工序，及表列不同程度對人體傷害，意圖煽惑公眾使用高毒性氣體。警方調查發現貼文者於2019年7月曾煽惑他人製造火焰發射器。

警方經調查後鎖定一名30歲本地男子懷疑為貼文者，並於今日在屯門區將男子拘捕，涉嫌煽惑他人意圖損害等而使用有害物品罪。被捕人報稱於天水圍區一間中學任教化學。警方相信被捕人乘職務之便於校內實驗室取得相關材料製造硫化氫，並將工序成果記錄拍照上載到網上。

行動中警方檢獲2部手機，一部手提電腦及1.8公斤化學合成物。被捕人現正扣查，調查仍持續，不排除會有更多人被捕。

警方指任何人煽惑他人干犯罪行會被判該罪行最高刑罰。而意圖損害而使用有害物品罪會被判監禁3年。被捕人更有機會干犯2019年高等法院頒下之臨時禁制令，禁止他人於互聯網平台或媒介上發佈任何訊息，促進鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力，禁制令現時仍有效，違令者有機會干犯藐視法庭罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉