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【青年發展】僅23.8%受訪青年滿意教育制度　陳恒鑌望青年發展藍圖有回應

政治 22:35 2022/11/03

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議員陳恒鑌望即將發布的「青年發展藍圖」有相關回應。 (趙居逸攝)

新界青年聯會及青研香港就青年四業（學業、就業、創業、置業）困難發表調查報告，團體發言人賴嘉汶指，多數受訪者對教育制度不滿，議員陳恒鑌望即將發布的「青年發展藍圖」有相關回應。

調查於10月8日至31日期間進行，成功訪問3,402名15至45歲的青年。調查結果顯示，僅23.8%受訪者對香港教育制度感滿意；有46%的受訪者認為，本港教育課程對發展個人事業沒有幫助；僅19%受訪者認為香港適合創業。

對於有學生認為未能在學校學習到創業技能，新界青年聯會主席譚鎮國表示，期望政府加強創業輔導工，又建議可在中學或大學加強相關學習內容。

立法會議員陳恒鑌表示，期望即將公布的青年發展藍圖，會有解決不同青年困難的路綫圖和時間表，重建青年人對特區政府的信任。

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記者：趙居逸

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