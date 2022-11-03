【換校徽風波】段崇智稱為團結大學社群撤回新校徽　重提初心「讓大學形象更鮮明」

▲ 中大校長段崇智透過大學刊物重提換校徽的「初心」。（中大網頁截圖）

中文大學換校徽風波引起極大爭議，最終在上周中大校長段崇智提出並獲校董會同意下復用舊校徽，新設計新校徽只用了1星期便要下架。繼在風波期間發聲明澄清校徽更新絕無捨棄大學校訓，段崇智透過中大刊物《走進中大》再開腔，透露校方換校徽的初心是渴望讓中大形象「更鮮明、更富代表性」、「成為家喻戶曉的學術殿堂」，形容大學為「團結大學社群」而作出復用舊校徽的「艱難決定」。

中大上月17日公布換校徽及推出簡化版校徽後，連日來引起學生及議員校董不滿，校方在一周之後、即上月25日校董會會議後，發聲明指校董成員同意校長建議復用原有校徽。段崇智在大學刊物中以形容，事件引起「很多不同的討論及意見」，形容大學用心聽取各方聲音，「在團結大學社群的重要考慮下，於上周作出慎重而艱難的決定」。

他亦說，事件引起眾多迴響令他「深刻體會到大學成員對於中大及中大所代表之價值的殷切關心」，他解釋大學推行計劃的「初心」，「是渴望讓中大在競爭激烈的全球高等教育舞台上展現更鮮明、更富代表性的形象，成為家喻戶曉的學術殿堂。」他表示，看見亞洲高等學府迅速冒起，世界各地院校都在積極增撥資源提升形象，「務求在數碼世代及多元化的教育環境中突圍而出」，他形容更新計劃對中大影響深遠，因愈多人認識中大、了解及關注其教研成就，就愈能夠形成良性循環，促使更多合作機會，讓學生會有更多機會參與跨境及國際交流，更多僱主會考慮聘用中大畢業生，亦有助進一步推廣中大科研的全球影響力。

段崇智又提到，上周公布的《美國新聞與世界報道》2022-2023年「全球最佳大學排名」，中大在短短5年內排名躍升100多名，由2017年的第154位攀升至去年的第82位，再晉升至今年的53位，成為全港第一；中大多個學科學術水平亦獲世界知名的「THE世界大學學科排名2023」認可，大學排名由5年前的全球第76位上升至今年的第45位，4科包括教育、計算機科學、法律和臨床與健康學科位列全球前50名。他借中大在兩個全球知名排名表現優秀，以及中大成員在其他方面的成就，指中大都是很值得讓世界各地更多人了解的，「更鮮明及突出的院校形象，將有助大學把卓越的教研成就推廣至更遠，提升校譽。」

他另提到自己早前在美國紐約出席「2022年泰晤士高等教育（THE）世界學術峰會」後，確診新冠肺炎，因而延誤回港行程，症狀不算嚴重，身處海外的他依然可以遙距工作。翻查上周一撤回新校徽的校董會會議，段崇智亦是以視像形式參與。

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責任編輯：馮琪雅