【好掛住台灣】台北溫泉夜市掃街　通關即推4天團3,000蚊有找？

▲ 台灣11月7日起放寬港澳人士以旅行團入境，有旅行團將往阿里山坐小火車。（旅行社圖片）

本港終於迎來台灣通關的消息，台灣陸委會昨宣布11月7日起，恢復港澳人士以觀光旅行團方式入境，需要由觀光局核准的旅行業代為申請，最長可以逗留15天，其他入境細節有待公布。

本港旅行社指，台灣在疫情前一直是港人熱門旅遊地點，有旅行社昨即推本月中出發台北4天團及環島5天團，團費2千多至3千多元起，平過日本團逾一半，相信有吸引力。有旅行社昨午亦即時有熟客查詢小包團，主打浸溫泉和台灣美食。

0+7免隔離 快測陰性可堂食

台灣在10月13日起實施「0+7」入境防疫措施，毋須酒店檢疫，但要進行「7天自主防疫」，其間如要外出，需有2日內快測陰性結果；可外出用餐及乘坐公共交通工具。

台灣陸委會昨宣布，經過觀察台灣境內外疫情未明顯上升，而且每周入境台灣人數總量管制仍有空間，因此決定11月7日起放寬防疫管制措施，港澳人士可以團體方式前往台灣入境觀光；每團人數為5人以上、40人以下，逗留時間為15天，需由觀光局核准的旅行業代為申請，未來會「滾動檢討、逐步調整入境管制措施。

另外台灣當局亦容許白領工種的港澳籍人士到台就業，並允許入境參與宗教活動。陸委會同時宣布放寬在台就讀學位內地學生的入境申請程序，當地部門已於10月13日解除邊境管制，便利在台灣的內地學生往返兩岸。

台北溫泉天燈美食一條龍 環島玩到盡

縱橫遊昨即推11月18日出發台北4天團，入住北投溫泉酒店、暢遊平溪天燈、永康街美食等，團費2,699元起；另一個環島5天團，包括高雄、嘉義、台中、台北等地，遊覽阿里山、日月潭，團費3,999元起。

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熟客查詢小包團 主打浸溫泉

香港外遊會主席蘇子楊表示，港人至少2至3年沒有去台灣旅行，以往每年有逾百萬人次去台灣觀光，客量拍得上日本及泰國，相信市民一定有興趣去台灣旅行。他指雖然初期仍是跟團，以往港人主要自由行去台灣，他相信若新措施順利，不久就會開放自由行，「有旅行社即時收到熟客查詢小包團去台灣，秋冬季主要去宜蘭及台中浸溫泉及美食。」他指，除了國泰及華航，大灣區航空將在12月開辦台北航綫，料可增加機位供應。他預計，5天團費約4千至5千元，較日本團便宜一大截，但團費視乎航班價格。

東𤅀遊執行董事禤國全就指，首要了解入境及簽證要求，另外要向航空公司訂機位，並且重整行程，「最快2星期後可報團，期望12月初有團出發。」美麗華旅遊總經理李振庭亦指正爭取台灣機位，通關初期航空公司只復飛台北，將推出台北6至7天遊。永安旅行社表示，正了解入境要求及更新行程，暫時未落實團費及行程。

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記者：吳雋妍、陳麗娜

