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【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　罰款1.5億元

社會 08:58 2022/11/04

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前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 承認違反競爭法。(資料圖片)

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 承認違反競爭法，向政府支付罰款合共1.5億元。集團已就訴訟項下的潛在訴訟責任作出撥備，金額為6,000萬元鑑於協議及第二輪訴訟，集團現將訴訟責任撥備，由6,000萬港元增加 9,000萬港元至總額1.5億元。

因此，連同集團業務表現轉差， 當中因受COVID-19疫情的影響、供應鏈中斷、材料成本增加及有關政府部門於2022年停止補貼援助，安樂工程初步估計，預計截至2022年12月底止年度將錄得純利減少約60%至 65%。不過，集團指，儘管協議帶來負面財務影響，集團的整體業務、財務狀況及現 金流狀況保持穩健。

早前，於6月中旬，競爭事務委員會展開法律程序，並指安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。 競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》（第 619 章）的第一行爲守則。涉案亦包括安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純及信興高級經理關兆堅。

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責任編輯：余思嵐

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