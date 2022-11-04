【MIRROR成員】12子出道4周年推出近百首歌　MIRROR：衷心感謝MIRO嘅一直陪伴

▲ 本地男團MIRROR成軍4周年！

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍4周年，出道至今成功吸納大量鏡粉。

現時的樂壇百花齊放，當中一班本地音樂人居功不少，作為其中一份子的MIRROR出道至今為大家帶來近百首音樂作品，用作品跟樂迷說話。

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MIRROR出道4年

MIRROR於2018年11月3日成軍，並於昨天（3日）這個4周年紀念日於IG發布帖文：

不經不覺今日已經喺 MIRROR 出道4周年嘅日子，衷心感謝MIRO嘅一直陪伴，我哋會繼續以作品說話，讓大家見到更多元化，唔同面貌嘅 MIRROR

去年，12子舉行《MIRROR Be 3 Birthday Party》，並準備了驚喜表演答謝鏡粉。

今年7月，MIRROR於首個紅館演唱會上發生嚴重事故，故此在4周年這個重要日子未有舉行任何慶祝活動，僅發帖文作紀念。

鏡粉則自發齊集九展派發成員的應援物品，為12子打氣。

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▲ MIRROR成軍4周年。（IG圖片）

樂壇復活

數年前，不時有人認為「樂壇已死」，直到近年有不少人認為「樂壇復活」，一眾年輕一代的音樂人令本地音樂成功喚起樂迷注意，MIRROR亦為當中的一份子，對樂壇有重大影響。

迎百首音樂作品

MIRROR成軍以來推出了近百首音樂作品，其中15首為團歌，包括《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》、《One and All》、《WARRIOR》、《The Beautiful Game》、《BOSS》、《ALL IN ONE》、《12》、《Innerspace》、《金人》、《WE ARE》以及《We All Are》。

此外，部分成員亦有自己的單曲作品及合唱歌，音樂類型各有不同，滿足各類樂迷。

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姜濤

《一號種籽》

《Be My Girl》（合唱：盧瀚霆）

《亞特蘭提斯》

《一天多一點》

《蒙著嘴說愛你》

《孤獨病》

《愛情簽證申請》

《Master Class》

《Dear My Friend,》

《愛不作聲》（合唱：盧瀚霆）

《特務肥姜 2.0》（合唱：梁業）

《I Know》（Featuring AGA）

《鏡中鏡》

《作品的說話》

《風雨不改》

《愛回家》（合唱：古巨基）

《無人不知的戰果》

《痴漢之歌》（合唱：呂爵安、邱士縉、張繼聰、梁業、郭嘉駿）

陳卓賢

《二期大樓》

《另一個諾貝爾》

《正式開始》

《鯨落》

《蝸牛》（合唱：江𤒹生）

《背伴》

《DWBF》

《搞不懂 (Acoustic Version)》

《留一天與你喘息》

《Got U》

《Distance》

《地球上的最後一朵花》

柳應廷

《水刑物語》

《迴光物語》

《風靈物語》

《狂人日記》

《砂之器》

《神奇之路》

《人類群星閃耀時》

《MM7》

《離別的規矩》

《自毀的程序》

《Jonathan's Soliloquy》

江𤒹生

《特登》

《千億個或許》

《蝸牛》

《蝸牛》（合唱：陳卓賢）

《金星女孩》

《黑之呼吸》

《虎道門》（合唱：楊樂文）

《三個字》

《REBOUND》（合唱：王智德）

《信之卷》

盧瀚霆

《Be My Girl》（合唱：姜濤）

《一所懸命》

《Burn Out》

《角落生物》

《神隊友》

《EGO》

《突如其來的心跳感覺》（合唱：呂爵安）

《不可愛教主》

《愛不作聲》（合唱：姜濤）

《Megahit》

《Megahit Megamix》

《Mr. Stranger》

《King Kong》

呂爵安

《E先生 連環不幸事件》

《突如其來的心跳感覺》（合唱：盧瀚霆）

《小諧星》

《My Apple Pie》

《一表人才》（合唱：邱鋒澤）

《年青有為》（合唱：邱鋒澤）

《膠on！》（合唱：6膠）

《辣到出汁》（合唱：梁詠琪、吳君如）

《Elevator》

《飄流教室》（合唱：古巨基）

《I SWIM》

《痴漢之歌》（合唱：姜濤、邱士縉、張繼聰、梁業、郭嘉駿）

李駿傑

《半》

《九》

《阿波羅》

王智德

《REBOUND》（合唱：江𤒹生）

《道路使用者的有型守則》

邱士縉

《重新介紹》

《痴漢之歌》（合唱：姜濤、呂爵安、張繼聰、梁業、郭嘉駿）