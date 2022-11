【MIRROR成員】12子出道4周年推出近百首歌　MIRROR：衷心感謝MIRO嘅一直陪伴

▲ 本地男團MIRROR成軍4周年!

由楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍4周年,出道至今成功吸納大量鏡粉。

現時的樂壇百花齊放,當中一班本地音樂人居功不少,作為其中一份子的MIRROR出道至今為大家帶來近百首音樂作品,用作品跟樂迷說話。

【MIRROR】姜濤參演《樂在維港》門票掀炒風 一連三晚尾場設免費入場

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

MIRROR出道4年

MIRROR於2018年11月3日成軍,並於昨天(3日)這個4周年紀念日於IG發布帖文:

不經不覺今日已經喺 MIRROR 出道4周年嘅日子,衷心感謝MIRO嘅一直陪伴,我哋會繼續以作品說話,讓大家見到更多元化,唔同面貌嘅 MIRROR

去年,12子舉行《MIRROR Be 3 Birthday Party》,並準備了驚喜表演答謝鏡粉。

今年7月,MIRROR於首個紅館演唱會上發生嚴重事故,故此在4周年這個重要日子未有舉行任何慶祝活動,僅發帖文作紀念。

鏡粉則自發齊集九展派發成員的應援物品,為12子打氣。

【忽然心動】Anson Kong與吳千語談情感尷尬 與白只Shirley自揭理想伴侶條件

▲ MIRROR成軍4周年。(IG圖片)

樂壇復活

數年前,不時有人認為「樂壇已死」,直到近年有不少人認為「樂壇復活」,一眾年輕一代的音樂人令本地音樂成功喚起樂迷注意,MIRROR亦為當中的一份子,對樂壇有重大影響。

迎百首音樂作品

MIRROR成軍以來推出了近百首音樂作品,其中15首為團歌,包括《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》、《One and All》、《WARRIOR》、《The Beautiful Game》、《BOSS》、《ALL IN ONE》、《12》、《Innerspace》、《金人》、《WE ARE》以及《We All Are》。

此外,部分成員亦有自己的單曲作品及合唱歌,音樂類型各有不同,滿足各類樂迷。

最新影片:葛綽瑤專訪

姜濤

《一號種籽》

《Be My Girl》(合唱:盧瀚霆)

《亞特蘭提斯》

《一天多一點》

《蒙著嘴說愛你》

《孤獨病》

《愛情簽證申請》

《Master Class》

《Dear My Friend,》

《愛不作聲》(合唱:盧瀚霆)

《特務肥姜 2.0》(合唱:梁業)

《I Know》(Featuring AGA)

《鏡中鏡》

《作品的說話》

《風雨不改》

《愛回家》(合唱:古巨基)

《無人不知的戰果》

《痴漢之歌》(合唱:呂爵安、邱士縉、張繼聰、梁業、郭嘉駿)

陳卓賢

《二期大樓》

《另一個諾貝爾》

《正式開始》

《鯨落》

《蝸牛》(合唱:江𤒹生)

《背伴》

《DWBF》

《搞不懂 (Acoustic Version)》

《留一天與你喘息》

《Got U》

《Distance》

《地球上的最後一朵花》

柳應廷

《水刑物語》

《迴光物語》

《風靈物語》

《狂人日記》

《砂之器》

《神奇之路》

《人類群星閃耀時》

《MM7》

《離別的規矩》

《自毀的程序》

《Jonathan's Soliloquy》

江𤒹生

《特登》

《千億個或許》

《蝸牛》

《蝸牛》(合唱:陳卓賢)

《金星女孩》

《黑之呼吸》

《虎道門》(合唱:楊樂文)

《三個字》

《REBOUND》(合唱:王智德)

《信之卷》

盧瀚霆

《Be My Girl》(合唱:姜濤)

《一所懸命》

《Burn Out》

《角落生物》

《神隊友》

《EGO》

《突如其來的心跳感覺》(合唱:呂爵安)

《不可愛教主》

《愛不作聲》(合唱:姜濤)

《Megahit》

《Megahit Megamix》

《Mr. Stranger》

《King Kong》

呂爵安

《E先生 連環不幸事件》

《突如其來的心跳感覺》(合唱:盧瀚霆)

《小諧星》

《My Apple Pie》

《一表人才》(合唱:邱鋒澤)

《年青有為》(合唱:邱鋒澤)

《膠on!》(合唱:6膠)

《辣到出汁》(合唱:梁詠琪、吳君如)

《Elevator》

《飄流教室》(合唱:古巨基)

《I SWIM》

《痴漢之歌》(合唱:姜濤、邱士縉、張繼聰、梁業、郭嘉駿)

李駿傑

《半》

《九》

《阿波羅》

王智德

《REBOUND》(合唱:江𤒹生)

《道路使用者的有型守則》

邱士縉

《重新介紹》

《痴漢之歌》(合唱:姜濤、呂爵安、張繼聰、梁業、郭嘉駿)