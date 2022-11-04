【集體回憶】大埔「烏蠅頭」避雨亭被圍封清拆？　當局解釋將加裝各項環保設施

▲ (大埔FB)

俗稱「烏蠅頭」的英國製12卡中期翻新列車（MLR列車），今年5月宣告退役後，不過大埔林村河河邊近日多了一個「港鐵站」，已退役的東鐵綫「烏蠅頭」列車座椅及車門，都在大埔出現。不過避雨亭投入運作僅約一個月後，有網民發現避雨亭被木板圍封清拆引起討論。

有網民在社交平台「大埔 TAI PO」群組上載照片，可見避雨亭已被木板圍封，車廂造型佈景板不見，有數名工程人員似乎正在進行清拆。

民政事務總署早前在社交平台表示，「下一站林村河」避雨亭自10月1日開放以來，廣受各位街坊歡迎，將會為避雨亭加裝環保設施，包括太陽能照明、通風系統、滅蚊燈等，約三星期後完工，市民屆時便可再前往打卡及試用各項新設施。

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責任編輯：余思嵐