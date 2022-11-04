  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 10:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【集體回憶】大埔「烏蠅頭」避雨亭被圍封清拆？　當局解釋將加裝各項環保設施

社會 09:49 2022/11/04

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

(大埔FB)

俗稱「烏蠅頭」的英國製12卡中期翻新列車（MLR列車），今年5月宣告退役後，不過大埔林村河河邊近日多了一個「港鐵站」，已退役的東鐵綫「烏蠅頭」列車座椅及車門，都在大埔出現。不過避雨亭投入運作僅約一個月後，有網民發現避雨亭被木板圍封清拆引起討論。

有網民在社交平台「大埔 TAI PO」群組上載照片，可見避雨亭已被木板圍封，車廂造型佈景板不見，有數名工程人員似乎正在進行清拆。

民政事務總署早前在社交平台表示，「下一站林村河」避雨亭自10月1日開放以來，廣受各位街坊歡迎，將會為避雨亭加裝環保設施，包括太陽能照明、通風系統、滅蚊燈等，約三星期後完工，市民屆時便可再前往打卡及試用各項新設施。

【TOPick診症室】腦血管瘤大部分無徵狀如隱形炸彈　 醫生拆解高危成因及治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　罰款1.5億元
今日 08:58
【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　罰款1.5億元
【交通意外】龍翔道天橋的士疑自炒　2人受傷送院
今日 09:33
【交通意外】龍翔道天橋的士疑自炒　2人受傷送院

你可能感興趣

【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　罰款1.5億元
今日 08:58
【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　罰款1.5億元
【交通意外】龍翔道天橋的士疑自炒　2人受傷送院
今日 09:33
【交通意外】龍翔道天橋的士疑自炒　2人受傷送院
港鐵 民政事務總署 工程 大埔 港鐵 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾