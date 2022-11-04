【饑饉超市】宣明會今起一連3日設快閃饑饉超市助糧荒地區　屆時有明星店員駐場

▲ (車淑梅FB)

宣明會早前宣布，將以全新形式—— 全港首家快閃饑饉超市替代，超市將於11月4日至6日在尖沙咀中港城推出，資深傳媒人車淑梅在社交平台透露會在周日（6日）下午3時30分至4時做星級店長。

至於顧客於超市所購物資，將化成捐款，全數捐助非洲糧荒地區，推行糧食保障、營養支援、水利建設等工作。而超市的部分物資則會於活動後，透過惜食堂贈予本地有需要的家庭。

2022饑饉30——饑饉超市

日期及時間：11月4日11:00am至11月6日11:00pm（連續60小時）

地點：尖沙咀中港城

查詢：https://www.worldvision.org.hk

「饑荒」則是指嚴重及廣泛地區缺糧，引致大規模飢餓人口、營養不良及死亡。饑荒更會導致疾病擴散，甚至社區的經濟和社會崩潰。而根據聯合國的定義，一個地區若出現以下情況即是進入饑荒狀態：至少百分之二十的總人口，每天攝取熱量低於2,100卡路里；超過百分之三十的兒童，處於嚴重營養不良；及每天每一萬人中，超過2名成年人或4名兒童死亡。現時東非及西非是最受糧食危機及饑荒打擊的其中兩個地區，聯合國於2011年及2012年，就宣布了索馬里的六個地區進入饑荒狀態。

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責任編輯：余思嵐