【慳錢結婚】準新人急召5人的士趕結婚　過紅隧只付單程費兼要影相被嘲寒酸

▲ 有準新人急電召的士趕住結婚，更註明了幾個要求。

結婚是人生大事，準新人都會落力籌備婚禮，希望為自己留下一個美好的回憶。有的士司機在社交平台分享，日前有準新人急電召的士趕住結婚，搭的士去去註冊沒問題，只是對方註明了幾個要求，例如過紅隧只付單程費，隨即嚇退一眾的哥。

該名的士司機昨日（3日）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，上載了一個電召的士訊息截圖。內容可見有人電召的士，由土瓜灣駿豪居去中環紅棉路婚姻登記處，並註明︰

紅隧 預約：今天下午3時20分 五人車，過海的士（單程隧道），急要（5分鐘內到）去結婚，中途及上車前可能會拍照

▲ 過紅隧只付單程費！（圖片來源︰fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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網民︰結婚唔好咁孤寒

樓主笑指「打返條煲呔先好接呀！」帖文吸引一眾網民及的哥熱議，批評這位的士客結婚太寒酸，留言「結婚唔好咁孤寒啦」、「結婚好心就問朋友幫手或者租架車啦」、「當的士係花車？」、「預約但又急要，好亂吖」、「急，仲要拍照」、「古董車不知幾威」、「仲要塞5個人」。

不少網民揶揄的士客，指如有的哥肯接載也不簡單，表示「可能要戴埋對手套，成套西裝連埋頂帽」、「仲要结婚公仔，花球絲帶佈置的士外觀」、「使唔使做埋臨記？同做埋伴郎？」。句句說話爆笑，不甘對方出手低又要求多多。

連過海隧道費也要慳

另一方面，有人指責的士客連過海隧道費也要慳，只肯付單程隧道費。有網民留言，「單程隧道，急要，為咗平$10搞咁多嘢」、「仲要電子付款！即係無利是收」。點擊睇更多網民意見︰

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據運輸署資料，市區的士使用收費隧道、收費道路或收費區有附加費，使用海底隧道（紅隧），乘客需支付司機所付的隧道費及$10回程費，而東區海底隧道及西區海底隧道回程費均為$15。在兩個情況下，乘客毋須繳付回程費，包括在過海的士站上車或最終目的地非位於海港的另一方。

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責任編輯︰王明芳