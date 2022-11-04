【親子好去處】燒烤場重新開放　九巴275R線雙層巴士途經多個燒烤地點

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昨日（3日）至11月16日起，政府轄下的燒烤地點將重開，包括漁護署轄下郊野公園的157個燒烤地點，及康文署轄下燒烤場亦重開。九巴昨天（3日）表示，將於本周日（11月6日）起，調派歐盟六型環保雙層巴士行走275R線[大埔墟站 ⇌ 烏蛟騰]，275R線途經八仙嶺郊野公園和船灣郊野公園，有多個遠足和燒烤地點。

新娘潭

乘客在新娘潭下車後，可以沿新娘潭自然教育徑，欣賞兩個有名的瀑布 – 新娘潭瀑布和照鏡潭瀑布

烏蛟騰

乘客從烏蛟騰出發，可沿印洲塘郊遊徑走到三椏村和荔枝窩，感受圍村的客家文化和從遠處觀賞白花魚藤

船灣淡水湖郊遊徑起點設於烏蛟騰總站旁，適合體能較佳的遠足人士，沿路可以眺望整個船灣淡水湖及大美督一帶

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責任編輯：余思嵐